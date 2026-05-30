Псковский невролог выступила с докладом на конгрессе в Петербурге

Невролог Псковской областной клинической больницы Наталья Павлова выступила на конгрессе МАВРС в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

Фото здесь и далее: ПОКБ

С 21 по 24 мая 2026 года в Санкт-Петербурге прошёл ежегодный Международный конгресс МАВРС (Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний).

Это ключевая площадка в России, где ведущие эксперты обсуждают современные подходы к диагностике и лечению сложных заболеваний нервной системы:

  • рассеянный склероз;
  • заболевания спектра оптиконейромиелита;
  • миастения;
  • MOG-ассоциированные заболевания ЦНС;
  • аутоиммунный энцефалит.

В работе конгресса в качестве докладчика приняла участие Наталья Павлова — главный внештатный невролог Минздрава Псковской области, руководитель Центра рассеянного склероза, нервно-мышечных и нейродегенеративных заболеваний филиала «Псковский городской» ПОКБ.

Тема доклада: анализ когорты пациентов со вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом в реальной клинической практике. Это данные, которые помогают врачам выбирать оптимальную терапию и улучшать качество жизни пациентов с этим сложным диагнозом.

По итогам конгресса Наталья Павлова получила благодарность от имени президента МАВРС, д.м.н., профессора Марины Давыдовской — за ценный вклад в развитие медицинской службы региона.

«Рост заболеваемости рассеянным склерозом и другими аутоиммунными заболеваниями нервной системы, активное течение болезни остро ставит вопрос выбора оптимальной терапии с сохранением высокого уровня комплаентности. Считаю, что данное мероприятие имеет высокую социально-медицинскую значимость и ведёт к стандартизации клинических подходов в лечении сложных неврологических заболеваний в регионах РФ — наравне с федеральными и крупными неврологическими центрами», — отметила Наталья Павлова.

«Мы гордимся нашими специалистами, которые представляют Псковскую область на таких значимых площадках», - отметили в больнице.

