Общество

Похолодание придет в Псковскую область в конце июня

Погода в Псковской области должна измениться 29-30 июня. Прогнозируются кратковременные дожди с ливнями, грозами, возможно шквалистое усиление ветра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Температурный фон также изменится. «Если сейчас у нас максимальные температуры выше 30 градусов, то на конец месяца мы прогнозируем +19...+24 градуса и +21...+26. Ночные температуры по-прежнему останутся высокими и будут превышать отметку в +10 градусов. Холода не будет, но произойдет понижение температуры и изменение температурного режима», - рассказала Тала Нещадимова.

В Гидрометцентре также сообщили о том, что часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание, в том числе и Северо-Западный федеральный округ.