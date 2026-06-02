ПСБ выставит на продажу ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря» 

ПСБ на аукционе продает активы ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря» (всего 18 компаний: 100% уставного капитала ООО «Кулон СПБ», ООО «Логопарк Обь», ООО «Кстово-Девелопмент», ООО «Феникс», ООО «Лига», ООО «Север Эстейт», ООО «ЕГ Логистика», ООО «Союз-Инвест», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Логопарк Дон», ООО «Кстовский Индустриальный Парк 1», ООО «Первомайская Заря» и акций АО «Кулон-Истра», АО «Ногинск-Восток», АО «Кулон Девелопмент», АО «Ресурс-Экономия», АО «Торос»).

Общая стоимость активов, продаваемых единым лотом, составляет 92 547 229 000 рублей. Прием заявок будет открыт 11 июня и завершится 18 июня. Торги откроются 19 июня в 13.00 по московскому времени на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».

Шаг аукциона составит 1% или 925 472 290 рублей, претендентам необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной стоимости.

Компании ведут свою деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областях.

ООО «Север Эстейт» действует с 2017 года, владеет проектом «Север» общей площадью 250 тыс. кв. м и земельным участком 49 Га в Московской области. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «Гориго» действует с 2007 года, владеет проектом «Гориго» общей площадью 87.5 тыс. кв. м и земельным участком 19 Га в Ленинградской области, который имеет потенциал для строительства складской недвижимости и полученные разрешения на строительство склада (площадью 16 тыс. кв. м). Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «Дельта» действует с 2011 года, владеет около 30% проекта «Климовск» общей площадью 158 тыс. кв. м и земельным участком 32 Га в Московской области. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «СОЮЗ ИНВЕСТ» действует с 2005 года, владеет около 70% проекта «Климовск» общей площадью 158 тыс. кв. м и земельным участком 32 Га в Московской области. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «ЕГ Логистика» действует с 2005 года, владеет проектом «Лобня» общей площадью 52 тыс. кв. м и земельным участком 17 Га в Московской области. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «Кстовский Индустриальный Парк 1» действует с 2007 года, владеет проектом «Волга» общей площадью 64 тыс. кв. м и земельным участком 11 Га в Нижегородской области. Основной вид деятельности - сдача в аренду и управление недвижимым имуществом.

ООО «Кстово Девелопмент» действует с 2008 года, владеет земельным участком 22 Га в Нижегородской области. Имеется разрешение на строительство 46 тыс. кв. м складской недвижимости с возможностью увеличения площади до 80 тыс. кв. м. Земельный участок во владении ООО «Кстово Девелопмент» имеет потенциал для строительства складской недвижимости. Основной вид деятельности - подготовка строительной площадки.

ООО «Кулон Спб» действует с 2006 года, владеет проектом «Пулково» общей площадью 42 тыс. кв. м и земельным участком 7 Га в Ленинградской области. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «ЛИГА» действует с 2011 года, владеет проектом «Новая Рига» общей площадью 67 тыс. кв. м и земельным участком 28 Га в Московской области. Земельный участок имеет потенциал для строительства складской недвижимости и полученные разрешения на строительство склада (площадью 82 тыс. кв. м). Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «Логопарк Дон» действует с 2006 года, владеет проектом «Дон» общей площадью 102 тыс. кв. м и земельным участком 49 Га в Ростовской области. Земельный участок имеет потенциал для строительства складской недвижимости и полученные разрешения на строительство склада (площадью 16 тыс. кв. м), в процессе получения разрешения на строительство 80 тыс. кв. м складских объектов. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «Логопарк Обь» действует с 2006 года, владеет проектом «Обь» общей площадью 118 тыс. кв. м и земельным участком 18 Га в Новосибирской области. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «Феникс» действует с 2002 года, владеет проектом «Крекшино» общей площадью 118 тыс. кв. м и земельным участком 22 Га в Москве. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

АО «Кулон Девелопмент» действует с 2001 года, владеет складским комплексом «Южный» общей площадью 16 тыс. кв. м и земельным участком 1,7 Га в Москве. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

АО «Кулон-Истра» действует с 2003 года, владеет проектом «Истра» общей площадью 207 тыс. кв. м и земельным участком 39 Га в Московской области. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

АО «НОГИНСК-ВОСТОК» действует с 2005 года, владеет проектом «Ногинск» общей площадью 203 тыс. кв. м и земельным участком 73 Га в Московской области. Земельный участок имеет потенциал для строительства складской недвижимости и полученные разрешения на строительство склада (площадью 53 тыс. кв. м с возможностью увеличения еще на 46 тыс. кв. м). Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

АО «РЕСУРС-ЭКОНОМИЯ» действует с 2003 года, владеет проектом «Шушары» общей площадью 152 тыс. кв. м и земельным участком 32 Га в Ленинградской области. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

АО «ТОРОС» действует с 2004 года, владеет проектом «Пушкино» общей площадью 215 тыс. кв. м и земельным участком 35 Га в Московской области. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «Первомайская Заря» владеет земельным участком, отдельно стоящей трансформаторной подстанцией и комплексом административных зданий (бизнес-центр), состоящих из трех отдельный строений (литеры), которые предназначены для сдачи в аренду офисным компаниям, коммерческим организациям и другим арендаторам. Основной деятельностью компании является управление недвижимым имуществом, получение дохода от аренды площадей, а также поддержание объектов недвижимости в надлежащем состоянии силами собственного штата и договоров услуг с внешними компаниями

Подробнее об условиях продажи – на сайтах ГИС «Торги» и АО «Российский аукционный дом».

