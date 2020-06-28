Общество

Псков за год провел 121 мероприятие с международным участием

Псков в период с мая 2019 по май 2020 года подготовил и провел 121 мероприятие с международным участием. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

Она напомнила, что город Псков имеет 17 породненных городов в 12 странах мира, активно взаимодействует с Генеральными консульствами и посольствами зарубежных стран, аккредитованными в России. Кроме того, у Пскова есть подписанные соглашения о сотрудничестве с общественными организациями Германии, США, а также Протокол о намерениях с министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Партнерские контакты поддерживаются в самых разных направлениях: культурный и спортивный обмены, обмен специалистами и совместные проекты в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования. Кроме того, в задачи муниципалитета входит организация использования механизмов приграничного сотрудничества в целях создания дополнительных социально-экономических, политических и культурных условий для улучшения социального благополучия граждан.

За отчетный период было подготовлено и проведено 121 мероприятие с международным участием в сферах культуры, образования, спорта, работы с молодежью, библиотечного дела, приграничного сотрудничества плюс официальные рабочие встречи.

В апреле главой города Пскова и мэром города Неймегена была подписана Декларация о дальнейшем развитии партнерских отношений между городами. Целью дальнейшего сотрудничества является укрепление доверия и взаимопонимания между жителями обоих городов, дальнейшая разработка совместных проектов, обмен опытом и информацией в различных сферах жизни городов.

Всего в рамках проектной деятельности за отчетный период на развитие города были привлечены средства зарубежных фондов в сумме 600 тыс. 180 евро.

«Мы все видим, что строится "Усадьба Беклешева" на Георгиевской улице, реконструируется сквер Искусств на Четырех углах. Объекты получают новую жизнь в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия – Латвия 2014-2020". Территория между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной благоустраивается по программе приграничного сотрудничества "Россия – Эстония 2014-2020"», - напомнила Елена Полонская.

Согласно Соглашению о сотрудничестве между Псковом и Общественно-полезным союзом «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда» немецкой стороной были предоставлены финансовые средства в размере 600 тыс. рублей на благоустройство одной из общественных территорий. В настоящий момент данная территория согласовывается.