Общество

Конкретизированы условия работы детских лагерей Псковской области с 15 июля

В соответствии с решением оперативного штаба при администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Псковской области от 26.06.2020, с 15 июля готовятся к открытию загородные оздоровительные лагеря при соблюдении всех мер безопасности и санитарно-противоэпидемического режима. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

В соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в связи со складывающейся ситуацией с коронавирусной инфекцией детские лагеря будут работать в новых условиях.

На отдых будут приниматься дети только из региона проживания. Продолжительность смен составит 14 дней. Наполняемость групп будет составлять до 50% от обычного числа детей.

Перед открытием каждой смены будут проведены генеральные уборки лагерей. Во время заезда будет проводиться обязательная бесконтактная термометрия каждого ребенка и сопровождающего взрослого. В помещениях лагерей будет организована регулярная дезинфекция, а также ежедневная термометрия, во всех зданиях установлены антисептические средства для обработки рук. Из-за действующих ограничений в детских лагерях изменится формат досуга детей - будут исключены массовые мероприятия, приоритет будет отдан играм на свежем воздухе.

Также в этом году запрещены родительские дни, сотрудники на протяжении всех смен не смогут покидать территорию лагеря. Посторонние в лагерь допускаться не будут.

Для медицинского персонала, сотрудников блока питания и автобазы масочно-перчаточный режим будет обязательным.

По интересующим вопросам организации работы загородных оздоровительных лагерей можно обратиться в комитет по образованию Псковской области на телефон «горячей линии» 8 (8112) 29-99-55, доб. 123 и в ГП ПО «Центр детского отдыха и оздоровления» по телефонам 8 (8112) 57-74-71, 8 (8112) 57-57-90.