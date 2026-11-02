Образовательный форум «Работа-просто» стартует в Пскове 7 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной организации «Трудовые отряды подростков».

«Всего одна неделя — и мы наконец увидимся! Уже совсем скоро, 7–8 ноября, мы встретимся на образовательном форуме "Работа-просто". Скорее регистрируйся на форум и мы с нетерпением ждём встречи с вами и надеемся, что эти два дня подарят вам много полезных знаний и новых впечатлений», - отметили организаторы.

Ранее состоялся конкурс «Работа-просто», где школьники смогли провести занятия для своих сверстников о трудоустройстве и представить свои результаты жюри.

Проект «Серия образовательных мероприятий "Работа-просто"» реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты