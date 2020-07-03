Общество

Заключение контракта на создание проекта генплана Печор состоится в июле

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 3 июля, провел рабочее совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития Печорского района. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в заседании приняли участие руководитель регионального управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова, и. о. председателя регионального комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова и советник губернатора на общественных началах Сергей Тарасик.

Основное внимание было уделено городу Печоры, который в августе прошлого года решением правительства РФ включен в список моногородов России. Кроме того, глава региона напомнил, что в рамках работы АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» принято решение уделить особое внимание не только восстановлению памятников истории, но и модернизации инфраструктуры и внешнего облика районного центра в целом. Детали этой работы рассмотрены в рамках недавнего визита в регион председателя Наблюдательного совета Фонда ЖКХ, председателя Совета АНО Сергея Степашина. «Мы хотим более предметно заняться развитием Печор. Решения по этим вопросам приняты, важно оперативно начать работу», - отметил Михаил Ведерников и поинтересовался, как идет разработка проекта генерального плана.

Заключение контракта на создание проекта генплана состоится в июле, проинформировала и. о. председателя регионального комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова. Она обратила особое внимание, что для оперативной работы, в том числе, по вопросам согласования документации важно активное участие района.

«У нас сегодня уникальная ситуация, когда все готовы оказать помощь. Я - своими ресурсами, Владыка - своими, Сергей Вадимович (Степашин) тоже подключился. К этой работе нужно привлечь все заинтересованные стороны», - подчеркнул губернатор и поручил комитету разработать план-график работ с учетом максимально сжатых сроков.

Михаил Ведерников также призвал синхронизировать эту деятельность с работой по разработке дизайн-кода города, чтобы к моменту готовности генплана уже было четкое представление о том, как в будущем будут выглядеть Печоры.

В ходе общения стороны обсудили и работу территориальных общественных самоуправлений района. В настоящее время в муниципалитете функционируют четыре ТОСа, три из которых действуют в Лавровской волости Печорского района.

Губернатор обратил внимание на то, что необходимо популяризировать данный вид самоуправления. «Чем больше людей будут включены в этот процесс, тем больше территорий можно будет благоустроить. Тем более, что регионом на это выделяются серьезные средства», - подчеркнул губернатор и напомнил, что в этом году дополнительно пройдет второй конкурс среди ТОСов, на который из средств областного бюджета выделено 2 млн рублей.

Отметим, по итогам первого конкурса на реализацию проектов ТОС было направлено 10 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Победителями стали 57 проектов, которые получат финансирование на их реализацию.