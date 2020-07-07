Общество

«Летающих слонов» привезли в парк Великих Лук

В великолукский парк культуры и отдыха «прилетели» летающие слоны. Как сообщает портал «Луки.ру», летний сезон отдыха в парке переносится. Но ограничительные меры не мешают парку преображаться.

7 июля в великолукский парк культуры и отдыха привезли новый аттракцион «Летающие слоны». На данный момент рабочие разгружают части карусели. Скоро начнется установка.

Открытие парка планируется к Дню города. Если позволит эпидемиологическая обстановка, горожане смогут насладиться времяпрепровождением в парке культуры и отдыха.