Общество

Вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» вынесен на сессию гордумы

Заседание комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы состоялось 13 июля под председательством Федора Постнова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, депутаты рассмотрели вопросы о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» и о поощрении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Псковской городской Думы. На собрании также присутствовали представители администрации города Пскова и представители кандидатов, выдвинутых на награждение.

На награждение медалью «За заслуги перед Псковом» в 2020 году выдвинуты 3 кандидатуры:

Светлана Горцева, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Развитие»;

Лариса Наумова, аппаратчик химводоочистки муниципального предприятия г.Пскова «Псковские тепловые сети»;

Ольга Федорова, акушерка отделения патологии беременности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковский перинатальный центр».

На поощрение Почетной грамотой Псковской городской Думы и Благодарственным письмом также выдвинуты три претендента: заведующая детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №33 «Огонек» Светлана Сальникова, генеральный директор ОАО «Псковский хлебокомбинат» Виктор Почернин и директор средней общеобразовательной школы №47 Андрей Мануйлов.

Депутатами единогласно было принято решение рекомендовать главе города вынести данные вопросы на рассмотрение очередной 40-ой сессии.