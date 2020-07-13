Общество

Пассажиры пригородных поездов в Псковской области смогут оформить билет со скидкой 30%

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует о том, что в целях повышения качества обслуживания пассажиров, по договоренности с администрацией Псковской области для пассажиров пригородных поездов на участке Псков – Великие Луки при оформлении билетов в направлении «туда – обратно» будет действовать скидка 30%. Об этом Псковской Ленте Новостей в АО «СЗППК».

Скидка распространяется на билеты за полную стоимость и билеты для детей в возрасте от 5 до 7 лет при следовании по всему маршруту. Таким образом, стоимость билета со скидкой по маршрутам Псков – Великие Луки – Псков и Великие Луки – Псков – Великие Луки составит 1 259 рублей.

Оформить билет с 30% скидкой пассажиры могут предварительно с 13 июля в пригородной билетных кассах города Пскова и станции Дно, у контролера-кассира в поезде, а также, используя мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

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Напомним, пригородные поезда по маршрутам Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков будут курсировать с 17 июля по 13 сентября, по пятницам, субботам и воскресеньям, с остановками на станциях Порхов, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники.