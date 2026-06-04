Созданы «часы старения», предсказывающие срок жизни человека по генам

Международная группа исследователей, в которую вошли ученые и студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, разработала уникальные «часы старения» - инструмент, способный предсказывать ожидаемую продолжительность жизни человека и риск заболеваний по анализу активности генов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature, сообщили в пресс-службе МГУ.

«Международный исследовательский коллектив разработал универсальные транскриптомные часы - инструмент, который по результатам анализа активности нескольких тысяч генов определяет возраст и предсказывает ожидаемую продолжительность жизни и риск хронических заболеваний», - сообщили ТАСС в университете.

В биологии «часами старения» называют математические модели, которые способны определять возраст организма по определенным биомаркерам, физической активности или даже по внешнему виду человека. Однако подобные решения обычно неточны в предсказании влияния тех или иных факторов на продолжительность жизни человека или животного. Новые транскриптомные часы, которым авторы дали название tAge, анализируют другой параметр - уровень экспрессии генов, позволяющий узнать, какие из них в данный момент выключены, а какие работают и с какой интенсивностью.

«Разработанные часы успешно предсказывали время смерти и риск сердечно-сосудистых заболеваний в когортах людей из масштабных медицинских баз данных. А уровни белков, кодируемых ключевыми генами из модели, оказались связаны с риском диабета, сердечной недостаточности, гипертонии и депрессии», - пояснили в МГУ.

По словам заведующего отделом взаимодействия вирусов с клеткой НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ Сергея Дмитриева, ставшего одним из авторов разработки, созданные часы уже сегодня способны повысить эффективность поиска лекарств, замедляющих старение.

«Часы старения» были обучены на данных более чем 11 тыс. образцов, соответствующих 25 типам тканей и органов из четырех видов млекопитающих. Часть этих образцов имела отношение к животным с искусственно измененной продолжительностью жизни, благодаря чему часы tAge улавливают тонкие изменения, связанные со здоровьем, болезнями и действием потенциальных геропротекторов.

Ученые в рамках эксперимента применили «часы старения» для оценки процесса развития эмбрионов мышей. Они обнаружили, что с момента оплодотворения и примерно до десятого дня внутриутробного развития биологический возраст плода стремительно уменьшался, после чего начинал расти.

«То есть эмбрион, получившийся в результате оплодотворения и только начавший развиваться, имеет отнюдь не нулевой возраст: «обнуление» получается в результате контролируемого процесса естественного омоложения, который занимает несколько дней», - отмечают исследователи.

Авторы наблюдали механизм «омоложения» эмбриона на уровне отдельных клеточных линий - нервной, сердечной и мышечной. Они назвали этот процесс «настоящей перезагрузкой биологического возраста».