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Общество

Роскачество назвало опасные для человека виды рыб

20.07.2020 08:41|ПсковКомментариев: 0

Рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые выжили из-за недостаточной обработки, рассказали в Роскачестве. Организация опросила экспертов ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) и выяснила, в каких рыбах чаще всего встречаются паразиты, пишут «Известия».

«Паразиты, которые встречаются у рыб в пресноводных водоемах, могут нести опасность для здоровья человека. Случаи паразитарных заболеваний в России многочисленны. Большая часть гельминтозов зарегистрирована в Сибири и на Дальнем Востоке. Причина — употребление в пищу самостоятельно пойманной рыбы и рыбной продукции», — рассказала доктор технических наук, заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ВНИРО» Елена Харенко.

Отмечается, что анизакидоз — наиболее опасное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт. У зараженного человека могут развиться язвы стенок желудка или тонкого кишечника.

Личинки нематод, которые вызывают анизакидоз, могут присутствовать в 20 семействах промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков. Они встречаются в нототении, скумбрии, тунце, сардине, кете, горбуше, сельде, треске, салаке, ставриде, пикше, морском окуне, камбале, рыбе-сабле, кальмаре, осьминоге, креветке и моллюске.

Описторхоз поражает печень и желчевыводящие пути. Человек заражается во время употребления в пищу рыбы семейства карповых. Такой вид рыбы водится в водоемах Северо-Западного региона. Обычно встречается у язя, леща, линя, жереха, плотвы, уклея, красноперки, гольяна, подуста.

Заболевание дифиллоботриоз протекает с поражением желудочно-кишечного тракта и часто сопровождается анемией. Человек заражается этим паразитом от рыбы, обитающей в пресноводных водоемах. Чаще всего встречается у судака, щуки, налима, окуня, ерша.

Согласно СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», обеззараживание рыбы и рыбной продукции осуществляется посредством замораживания, посола и тепловой обработки, рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИРО» Анастасия Согрина.

«Для уничтожения личинок нематод (анизакисов) рыбу необходимо выдержать в течение 14 суток в условиях стандартной морозильной камеры при температуре минус 18–20 градусов. Для уничтожения личинок трематод (описторхиды) необходимо выдержать рыбу или рыбную продукцию при температуре минус 28 градусов не менее 32 часов. Личинки цестод погибают при минус 12 градусов в течение 72 часов. Для обеззараживания беспозвоночных, в частности раков, применяют тепловую обработку», — заключила Согрина.

Теги: #роскачество
Источник: Псковская Лента Новостей
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