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Общество

Михаил Ведерников: Сложно представить зверства, которые пережили жители Пыталовского района

22.07.2020 13:38|ПсковКомментариев: 2

76-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует сегодня, 21 июля, Пыталовский район. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, с годовщиной знаменательного события ветеранов и жителей муниципалитета поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Всего 76 лет прошло с того дня, когда последние немецкие солдаты были выброшены с территории Пыталовского района. Еще живы свидетели и участники тех событий, которые помнят о пережитых подвигах и боях. Нам, молодому поколению, кто знает об ужасах войны лишь из рассказов ветеранов и фильмов, сложно представить те беды и зверства, которые пережили жители оккупированных земель. Но об этом напоминают останки расстрелянных местных жителей и детей, неразорвавшиеся бомбы и снаряды, которые до сих пор находят на Пыталовской земле. Сегодня мы отмечаем годовщину освобождения района и вспоминаем мужество и героический подвиг соотечественников, которые в тылу и на передовой боролись с фашистскими захватчиками. Говорим слова благодарности ныне живущим ветеранам и всем, кто пережил тяготы войны и послевоенного времени, поднимая и восстанавливая район», — отметил в поздравительном адресе глава региона и пожелал жителям Пыталовского района мира, удачи, счастья и благополучия.

Сегодня в муниципалитете прошли торжественные церемонии возложения цветов к мемориалу в сквере «30-летия освобождения района» от немецко-фашистских захватчиков и на братских захоронениях района. С места проведения мероприятий велась прямая трансляция на сайте администрации муниципалитета и в социальных сетях. Участие в мероприятии приняла первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Все другие мероприятия, посвященные годовщине освобождения района и Дню города, в Пыталово состоятся в дистанционном режиме. Так, на сайте Пыталовского досугового объединения пройдут информационно-просветительский час «История города Пыталово» и виртуальная викторина для детей «Улицы героев», а также будет представлено музыкальное поздравление «С Днем города» с участием районных коллективов самодеятельности. Кроме того, в течение дня на портале будут транслироваться праздничные митинги и концерты разных лет.

Добавим, для гостей и жителей района в городе Пыталово у районного Дома культуры работает фотозона «Я помню! Я горжусь!», ведется звуковая трансляция исторической справки об освобождении района. Для жителей района сельские дома культуры подготовили дополнительные мероприятия, которые также пройдут преимущественно в дистанционном режиме.

К 76-летию со дня освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков приурочено торжественное перезахоронение в деревне Темери останков защитников Родины, поднятых поисковым отрядом «Поиск-97» в 2020 году.

Напомним, 17 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта в составе 1-й ударной, 54-й и 67-й армий начали Псковско-Островскую операцию. После взятия Вышгородка, 21 июля 1944 года, 1214-й полк начал готовиться к штурму города и станции Абрене. В этот день 1-й батальон 1212-го полка вышел в район Сташи с танками для форсирования реки Лады, 2-й батальон этого же полка, сломив сопротивление противника, вышел в район Данилово, перерезал железную дорогу Остров — Пыталово, развил успех вдоль железной дороги с севера на город. Первый и второй батальоны 1214-го полка форсировали реки Лада и Утроя и вышли на северо-западную и юго-западную окраины Васькова, встретив сильное сопротивление севернее Лявзино. Взаимодействуя, батальоны при поддержке танков сумели сломить сопротивление немецких частей, которые стали отходить на Пыталово.

Пыталово, узловая станция, была превращена немецким командованием в сильный опорный пункт, поэтому 1214-му полку были переданы танки, батарея «Катюш» и несколько штурмовиков.

К семи часам утра 22 июля 1944 года Пыталово было освобождено. Над вокзалом, взятым штурмом, взвился красный флаг.

Теги: #Пыталовский район #75 лет Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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