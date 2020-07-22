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Коронавирус «затянул» рассмотрение дела о картельном сговоре на рынке школьного питания

Рассмотрение дела о картельном сговоре на рынке школьного питания затянулось в суде из-за ограничительных мер по коронавирусу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на встрече с журналистами сегодня, 22 июля, сообщила руководитель областного УФАС России Ольга Милонаец. Она напомнила, что некоторое время суды просто не работали.

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При этом глава антимонопольного ведомства подчеркнула, что беспокойства о судьбе дела у нее нет. «Практически все наши дела проходят судебную оценку, экспертизу, поэтому мы спокойно ждем результатов», - пояснила она.

Ольга Милонаец заверила, что рассмотрение дела никак не повлияет на организацию питания школьников с начала учебного года. «У органов власти в этом вопросе руки не связаны, они могут продолжать проводить торги и отбор», - добавила она.

Руководитель регионального УФАС также отметила, что антимонопольное ведомство выступило с предложением о включении в черный список компаний, которые вступали в картельный сговор, чтобы отрезать им доступ к конкурсным процедурам, однако окончательное решение должны принять законодатели.