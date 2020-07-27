Общество

Эксперимент по обжалованию назначения проверок на госуслугах начнется в августе

Эксперимент по оспариванию в досудебном порядке решения о назначении плановых или внеплановых проверок для бизнеса стартует в августе на портале «Госуслуги», заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«В августе во всех регионах России начнется эксперимент, в ходе которого бизнес и граждане через личный кабинет на портале «Госуслуг» смогут обжаловать решения надзорных органов в досудебном порядке, в том числе оспорить назначение плановой или внеплановой проверки, бездействие должностных лиц», - сказал Мишустин.

На оперативном совещании со своими заместителями глава кабмина уточнил, что в эксперименте по внедрению электронного формата в сфере контроля и надзора для снижения злоупотреблений и повышения прозрачности участвуют МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор. По его словам, речь, в частности, идет о контроле за качеством лекарственных средств, медпомощи, а также о надзоре в области пожарной и промышленной безопасности, надежности объектов энергетики, гидротехнических сооружений, сообщает ТАСС.

«Это важно для развития сервисной модели контрольно-надзорной деятельности», - указал Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что государство должно быть надежным и добросовестным помощником, и помогать бизнесу, а не создавать ему искусственные барьеры.