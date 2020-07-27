Общество

Первый маркетплейс облачных игровых сервисов запущен в России

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске первого в России маркетплейса в сфере облачного гейминга, объединяющего все платформы, представленные на российском рынке — GFN.RU (на технологиях NVIDIA GeForce NOW), Loudplay, Playkey и DROVA. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Облачный гейминг позволит мгновенно запускать игры, использовать высокие настройки с качественной графикой без необходимости постоянно покупать и обновлять «железо». Для комфортной игры требуется только быстрый и стабильный интернет. Сервисы работают на компьютерах с Windows 7 или выше и на macOS. Платформы Loudplay, Playkey и DROVA позволяют играть на персональных компьютерах и ноутбуках, а платформа GFN.RU еще и на смартфонах и ТВ на базе Android. Таким образом, вывод изображения возможен практически на любое устройство, — даже телефон или планшет могут превратиться в игровой ПК, который не будет страдать от нехватки производительности.

«МТС видит большой потенциал в развитии облачного гейминга и первой в России запускает маркетплейс со всеми четырьмя представленными в России сервисами, включая международный проект GFN.RU, которые делают доступными топовые компьютерные игры для каждого. Это закономерный шаг в реализации стратегии МТС по развитию гейминга после запуска собственной стриминговой платформы WASD.TV и покупки киберспортивной организации Gambit Esports», — отметил директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.

МТС предоставляет клиентам специальные условия для пользования сервисами через маркетплейс: для игроков через GFN.RU будет доступен кэшбэк 99 рублей в месяц, через Playkey и DROVA – бесплатный промопериод, для игроков через Loudplay – бонусные часы. Подключить и оплатить подписку на любой из игровых сервисов пользователи могут в маркетплейсе, а также в приложении Мой МТС с мобильного счёта клиента в разделе «Акции».

Сервисы GFN.RU, Loudplay (выпускник акселератора MTS StartUp Hub) и Playkey предоставляют доступ к мощным игровым серверам в облаке, откуда изображение транслируется через интернет на гаджет игрока. При этом сервис GFN.RU дает возможность играть в самые популярные и технологически требовательные игры с использованием технологии трассировки лучей RTX, которая делает графику в игре реалистичнее, а технологии NVIDIA Freestyle и NVIDIA Highlights позволяют менять игроку внешний облик игры и записывать лучшие игровые моменты. Сервисы DROVA и Playkey позволяют использовать в качестве удаленного сервера мощный игровой компьютер другого участника игры помимо стандартной модели использования внешних серверов.

В марте 2019 года МТС перевела в открытое бета-тестирование собственную интерактивную медиаплатформу WASD.TV – стриминговый сервис, на базе которого МТС развивает различные решения в области гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. Сервис доступен на ПК и на устройствах с ОС Android и iOs. Ключевым киберспортивным партнером платформы является организация Gambit Esports, о покупке которой МТС объявила в 2018 году.