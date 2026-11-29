Четыре многодетные семьи получили медали «Родительская слава Псковской области» накануне Дня матери. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

«Накануне Дня матери по традиции встретился с большими семьями нашего региона, чтобы сказать самые тёплые слова тем, кто дарит жизнь и растит детей. У родительского труда нет выходных. А главная его мера – дети: какими они вырастают и какими людьми становятся», — написал губернатор.

Медалями отметили семьи Саввиных, в которых воспитываются восемь детей, Черник — пятеро, а также Лисицких и Перевозчиковых — по четверо детей.

Губернатор отметил, что в регионе последовательно совершенствуют меры поддержки многодетных семей. В этом году впервые отметили День многодетной семьи, создаются Доска и Книга почёта, а в ЗАГСах введена торжественная церемония имянаречения.

Кроме того, выплату на приобретение школьной формы для детей из семей с невысоким доходом увеличили до 5 тысяч рублей.

«От всей души поздравляю всех мам с Днём матери! Спасибо за ваш труд, терпение и любовь!» — добавил Михаил Ведерников.