Екатеринбург в перспективе нескольких десятилетий может встретить Новый год без снежного покрова. Об этом рассказал екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин.

«На фоне глобального потепления температурные перепады в зимний период в целом усиливаются. В перспективе нескольких десятилетий отсутствие снежного покрова в Екатеринбурге на Новый год вполне возможно», — сказал Алексей Пулин.

При этом нынешнее малоснежье само по себе не означает, что зимы в регионе становятся менее снежными. По словам метеоролога, в 2025 году снег в Екатеринбурге выпал только в начале декабря, однако затем количество осадков превысило норму, пишет ТАСС.

Изменение климата сопровождается не только ростом среднегодовой температуры, но и изменением режима выпадения осадков, температурными аномалиями и увеличением частоты экстремальных погодных явлений.