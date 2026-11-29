Единый черный список авиадебоширов может появиться в России. Минтранс поддержал предложение депутатов о создании общего реестра пассажиров, которым авиакомпании смогут отказывать в перевозке. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

«Мы поддержали инициативу парламентариев, соответствующие проекты изменений в Воздушный кодекс и КоАП уже внесены в Государственную думу. Безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров — безусловный приоритет, и здесь законодательная база должна быть максимально действенной», — сказал он.

Предлагаемые изменения предусматривают расширение оснований для включения пассажиров в реестр и возможность обмена данными о нарушителях между авиакомпаниями. В список смогут попадать не только пассажиры, нарушившие правила поведения на борту, но и совершившие мелкое хулиганство.

При повторном нарушении срок ограничения на перелеты планируется увеличить с одного года до трех лет.

Сейчас каждая авиакомпания ведет собственный перечень пассажиров, которым может отказать в перевозке, пишет ТАСС .

«Новый механизм позволит сделать так, чтобы грубое нарушение на рейсе одного перевозчика становилось законным основанием для отказа в перевозке и у других компаний», — пояснил Ядров.

При этом для пассажиров, попавших в черный список, предусмотрены исключительные случаи, когда их все же смогут допустить к перевозке.

Российские авиакомпании получили право вести списки авиадебоширов и отказывать им в перевозке сроком до года с 2018 года.