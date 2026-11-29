Радиостанция «Маруся ФМ» (105,3 FM) предлагает жителям Пскова специализированную музыкальную сетку на выходные дни, ориентированную на активный отдых и загородные поездки. В субботу и воскресенье акцент в эфире смещается в сторону танцевальных программ и итоговых чартов недели.

По субботам в 15:00 в эфир выходит хит-парад «Маруся Топ-20» — два блока по 10–12 минут, представляющие двадцатку наиболее востребованных российских треков недели. В 20:00 сетку продолжает часовой проект «Дискотека Маруся» с эксклюзивными танцевальными ремиксами от DJ Ramirez.

В остальное время выходных дней вещание ведется в режиме «Музыка Нон-Стоп» с регулярными вставками регионального прогноза погоды для Пскова.

Подключиться к эфиру можно через FM-приемники на 105,3 FM или онлайн на сайте marus.fm. Возрастная категория: 12+.