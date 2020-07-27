Более 19 тонн ягод ввезли в Россию через границу в Псковской области

Фитосанитарный контроль 19,3 тонн ягод провели на границе в Псковской области за выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Партии свежей ежевики, голубики, черники, земляники, крыжовника, красной и черной смородины следовали из Сербии и Республики Беларусь и предназначались для реализации на территории Санкт-Петербурга.
В ходе проверок сотрудники Управления не выявили нарушений, продукция была допущена к дальнейшему следованию в адреса получателей.