Общество

Более 19 тонн ягод ввезли в Россию через границу в Псковской области

Фитосанитарный контроль 19,3 тонн ягод провели на границе в Псковской области за выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Партии свежей ежевики, голубики, черники, земляники, крыжовника, красной и черной смородины следовали из Сербии и Республики Беларусь и предназначались для реализации на территории Санкт-Петербурга.

В ходе проверок сотрудники Управления не выявили нарушений, продукция была допущена к дальнейшему следованию в адреса получателей.