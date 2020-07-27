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Какой будет новая инфекционка с корпусами в Пскове и Великих Луках

Псковский корпус инфекционной больницы готов наполовину. Еще один строят в Великих Луках. Медучреждение возводят военные по поручению Путина. О строительстве попросила врач, которая возглавит эту больницу. Рядом с больницей в Пскове разобьют парк, а пока соседей просят потерпеть шум, который не подпадает под закон о тишине. Псковская Лента Новостей выяснила, что известно о главной стройке года в регионе.

Значимый опыт

Строить новую инфекционную больницу в Псковской области начали еще в апреле. В Новосокольниках решили переделать бывшую железнодорожную больницу в инфекционный стационар. Однако эта стройка оказалась фальстартом. Подрядчик привез из Москвы 90 уроженцев Киргизии, объяснив это нехваткой местных кадров. У рабочих обнаружили коронавирус. Заболевших лечили, остальных отправили в обсерватор, а стройку на этом заморозили. Но не идею новой инфекционки.

«Обращаемся к вам с просьбой оказать помощь и содействие в строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках, - 20 июня попросила у президента Владимира Путина во время сеанса видеосвязи завотделением пульмонологии Псковской горбольницы Анастасия Повторейко. - Учитывая значимый опыт Министерства обороны в строительстве инфекционных центров, их быстроту введения в эксплуатацию и высокое качество, мы хотели бы обратиться конкретно к Минобороны поддержать нас в строительстве инфекционной больницы, чтобы в этом году быть готовыми в случае второй волны пандемии и уже встретить ее в стенах инфекционной больницы».

«Вы уже давали поручение по Псковской области, по инфекционной больнице, когда к вам обращался губернатор, - напомнила вице-премьер Татьяна Голикова. - Такое поручение у нас имеется. Но предложение, которое сегодня прозвучало от врача из Псковской области, мне кажется, оно заслуживает отдельного внимания, чтобы ускорить этот процесс. Потому что действующему корпусу больницы 96 лет - это реально много. Псковская область является определенным форпостом по территории Российской Федерации, она на западной границе, и мне кажется очень важно здесь поддержать коллег».

«Мы этим займемся», - пообещал Путин псковским врачам.

В Пскове военные специалисты строят корпус на 200 коек на улице Доставалова, а в Великих Луках - на 100 коек на Октябрьском проспекте. Несколько дней назад губернатор Михаил Ведерников рассказал, что главврачом нового учреждения станет Анастасия Повторейко:

«Анастасия получила очень хороший опыт во время борьбы с пандемией, она и сейчас находится на передовой. Я думаю, что для нее новое назначение будет хорошим шансом проявить все свои лучшие качества. Все вместе пожелаем ей удачи, уверен, она справится».

Старый корпус оставят

Если с главврачом все понятно, то где возьмут остальные кадры? Ответ оказался до банальности прост - туда переведут тех, кто уже сейчас борется с COVID-19.

«Персонал новой больницы составят медики инфекционных отделений Псковской городской больницы, Великолукской межрайонной больницы, - такой ответ пришел в редакцию ПЛН из областного комитета здравоохранения после запроса на имя председателя Марины Гаращенко. - Одной из основных сфер деятельности новой медицинской организации будет оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях больным с инфекционными заболеваниями, в том числе больным с COVID-19. Существующий инфекционный корпус в городе Пскове продолжит работать во время пандемии и после ее завершения. В каком качестве он продолжит работать, в настоящий момент обсуждается».

Учреждение будет действительно новым. Если действующая инфекционка на улице Красноармейской в Пскове - это корпус Псковской городской больницы, то два новых корпуса станут отдельным юрлицом. 14 июля областное Собрание дало согласие на создание Псковской областной инфекционной больницы. Во время обсуждения вопроса депутаты заинтересовались нюансами финансирования новой больницы. Мы также попросили здравкомитет разъяснить, откуда деньги на стройку и на что учреждение будет жить дальше.

«Строительство и ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей мощностью на 300 койко-мест в Пскове и в Великих Луках осуществляется за счет средств федерального бюджета. Финансирование данного мероприятия через бюджет Псковской области не проводится, - акцентировали внимание чиновники от медицины. - Текущая деятельность новой Псковской областной инфекционной больницы будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования. Финансирование в системе ОМС осуществляется исходя из выполненных объемов медицинской помощи».

50 лет гарантии

В Пскове корпус готов на 50%. Инженерные сети уже подвели, сейчас ставят двери, окна, монтируют кровлю. В больницу обещают купить новую технику высокого класса: компьютерный томограф, ультразвуковое, рентгеновское и эндоскопическое оборудование.

Строительство ведется почти круглосуточно, что не очень понравилось жителям близлежащих домов. Они вспомнили «закон о тишине», по которому нельзя шуметь в обед, поздно вечером и рано утром.

«Мы очень быстро наладили бесперебойную поставку и сыпучих материалов, и бетона, с арматурой помогают. Здесь действительно всеобщая стройка. Хочется попросить жителей близлежащих домов немного потерпеть, - призвал Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области. - Сейчас основной строительный цикл закончится, и не будет столько шума и грязи. Строительство этой больницы - действительно очень нужное и очень важное».

Оказалось, что социально значимая стройка под действие «закона о тишине» не подпадает.

«К сожалению, появляются жалобы близлежащих домов на шум. Но я всех хочу попросить проявить терпение, - призвал в начале июля Михаил Ведерников. - Это принципиально важный, жизненно необходимый объект для Псковской области. Он нам сейчас нужен, как никогда».

Зато местным жителям обещан парк рядом с новой больницей, его планируют построить по программе «Комфортная городская среда». Также в планах построить в Пскове еще один корпус на 60 коек и создать лабораторно-учебный центр для студентов.

Но пока нужно завершить строительство первого здания. Для него использованы быстровозводимые конструкции. Глава региона призывает не беспокоиться из-за этого, обещая для больницы срок эксплуатации в 50 лет.

28 июля губернатор посетил стройку в Великих Луках, где трудятся 280 человек. Представитель Минобороны рассказал, что здание спроектировано так, чтобы исключить контакт персонала с пациентами. Рядом с больницей нужно обустроить две остановки, заасфальтировать ведущую к ней дорогу, сделать парковку, организовать освещение. 700 тысяч рублей область готова выделить на проект в этом году. На сами работы потребуется 6 млн.

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Сейчас день за днем учреждения здравоохранения по всей области переходят в штатный режим работы. Коронавирусных больных лечат только в горбольнице Пскова. «После завершения строительства всех инфекционных больных будут обслуживать два новых корпуса», - рассчитывают в облздраве.

Вторая волна пандемии накроет мир осенью, так прогнозирует мировое медицинское сообщество. Сдать оба корпуса новой инфекционки планируют также осенью.

Юлия Магера