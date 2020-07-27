Общество

Прирост числа заболевших COVID-19 в Псковской области составил более 15%

За последние сутки в Псковской области выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом (0 в активных очагах) при 49 выздоровевших. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

С начала периода в регионе подтверждены 3646 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 2502 человека, умерли 52.

«При этом, к сожалению, добавился еще один умерший, а по итогам прошлой недели зафиксирован прирост числа заболевших более чем на 15%. Такая тенденция настораживает – особенно сейчас, когда экономика требует перехода на третий этап снятия противовирусных ограничений. Прошу помнить, что все шаги, которые мы предприняли навстречу привычному образу жизни, требуют внимательного отношения к регламентам Роспотребнадзора. Сейчас многие поверили в окончательную победу над COVID-19 и начали игнорировать санитарные требования. Друзья, расслабляться рано», - написал глава региона.

Он призвал жителей области снова сосредоточить все свои усилия на защите своего здоровья и безопасности окружающих. «Это крайне важно для всех жителей Псковской области, для восстановления работы нашей экономики и культуры», - заключил Михаил Ведерников.