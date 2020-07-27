Общество

Оба отделения Псковской областной инфекционной больницы завершат к 4 сентября

Оба отделения Псковской областной инфекционной больницы завершат к 4 сентября. Об этом в своем Instagram написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Строительство великолукского отделения Псковской областной инфекционной больницы идет ударными темпами – готовность объекта составляет уже 22%», - рассказал Михаил Ведерников.

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Он рассказал, что в Великих Луках будет предусмотрен тротуар от медицинского центра до пешеходной зоны на Октябрьском проспекте, установлен светофор и остановочные павильоны.

«В учреждении запланирована установка более 500 наименований самого современного медоборудования, часть из которого не имеет аналогов в Псковской области», - пояснил глава региона.

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Он заявил, что уже поручил определить специалистов, которые на этапе строительства будут следить за техническим состоянием здания, работой специализированного оборудования.