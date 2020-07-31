Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). Гость студии – глава администрации Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущий эфира Максим Костиков обсудит с ним, какова на сегодняшний день ситуация в Островском районе с коронавирусной инфекцией, все ли идет по плану в рамках приграничного сотрудничества и в реализации нацпроектов, удалось ли решить хронические проблемы в сфере ЖКХ в военном городке Остров-3 и развиваются ли в районе такие сферы, как промышленность и туризм, столь же успешно, как и аграрный сектор?

Отдельной темой для разговора станет роль местного самоуправления и главы муниципалитета в сегодняшних реалиях. Кто такой глава района сегодня – реальный управленец или громоотвод для областной власти?

Радиослушатели могут задать свои вопросы Дмитрию Быстрову по телефону (8112) 56-73-72.

Трансляция завершена.