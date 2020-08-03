Общество

Более сотни дел земельного характера возбудили в Псковской области за полгода

За первое полугодие возбуждено 138 дел об административных правонарушениях земельного законодательства в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росреестре по Псковской области.

К административной ответственности привлекли 120 лиц, было выдано 284 предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, проведено 194 административных обследования объектов земельных отношений.

За первое полугодие увеличилось и число устраненных нарушений. Так, было устранено 196 нарушений, а за аналогичный период 2019 года было устранено 180 нарушений.

«Эффективность осуществления земельного надзора зависит не только от осуществляющих данный надзор, но и от населения, организаций, органов власти и управления, имеющих возможность влиять на его качество, что, несомненно, будет способствовать снижению правонарушений в этой сфере отношений»,- рассказали в региональном Росреестре.

Большая часть нарушений земельного законодательства связана самовольным занятием земельных участков, в том числе и земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Наиболее массовым видом нарушений, выявляемых при проведении проверок соблюдения земельного законодательства гражданами, является использование земли, прилегающей к их домовладениям. Самовольно занятую территорию огораживают заборами, строят гаражи, приспосабливают под огороды.

Проверяемые лица часто не соглашаются с вменяемым им нарушением, так как они полагают, что данный земельный участок уже был приобретен с нарушением, за которое они отвечать не должны. Самое распространенное объяснение проверяемого, самовольно захватившего земельный участок, заключается в том, что он считал его ничейным и не предполагал, что нарушает чьи-то права. Не следует забывать, что сначала необходимо оформить земельный участок, а потом уже его использовать.

Нередки случаи выявления нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с использованием лицами земельных участков не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.