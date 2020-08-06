Общество

Районный фотоклуб появился в Гдове

Районный фотоклуб появился в Гдове 6 августа, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из группы «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте»

С предложением создать новое творческое объединение выступили молодые гдовичи Евгений Михайлов и Наталья Рюрикова. К ним присоединились фотографы-педагоги Нина Смирнова и Валентина Федорова, а также фотографы-любители разных возрастов — Александр Бондаревский, Марина Нилова, Татьяна Захарова, Ирина Стулова, Варвара Васильева и Людмила Чечеткина.

Фото из группы «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте»

В ходе первой встречи участники фотоклуба договорились о создании программы занятий и времени их проведения.

13 августа уже состоятся первые коллективные съемки в Гдовской крепости, на уборку которой соберутся жители районного центра. Галерея, составленная из самых лучших фотографий, отправится на конкурс в Москву организаторам всероссийской акции «Зеленая весна».