Общество

Александр Нестерук не исключает возобновления дистанционного обучения осенью

Перспектива возобновления дистанционного обучения осенью вполне вероятна при росте заболеваемости ОРВИ на фоне циркуляции COVID-19. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук в программе «Дневной дозор» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Где-то, возможно, придется перейти на удаленное обучение», - пояснил он. Кроме этого, в процессе очного обучения школьникам придется носить медицинские маски, но на уроках дети смогут находиться без масок.

«Скорее всего, будет запрет на кабинетную систему, чтобы не возникало дополнительной угрозы», - отметил Александр Нестерук.

Педагогов тестировать на коронавирус пока не планируется. «У нас число педагогов исчисляется тысячами, поэтому и технически такое тестирование выполнить будет непросто», - добавил Александр Нестерук.