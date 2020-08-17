Общество

0,9 млн рублей взыскано в псковском регионе с нарушителей земельного законодательства за 7 месяцев

Почти 900 тысяч рублей взыскано в псковском регионе с нарушителей земельного законодательства за 7 месяцев 2020 года. С января по июль специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области осуществлено 712 проверок соблюдения земельного законодательства, что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Снижение количества проверок связано с распространением коронавирусной инфекции, из-за которой проведение плановых и внеплановых проверок в отношении физических лиц на некоторое время было приостановлено, а в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - прекращено до конца 2020 года.

В ходе проведения проверок специалистами выявлено 396 нарушений земельного законодательства. Для пресечения нарушений землепользователям выдано 334 предписания об устранении нарушений в области земельных отношений, возбуждено 162 дела об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 896 000 рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 213 нарушений.

В числе наиболее часто встречаемых нарушений физическими лицами земельного законодательства, за 7 месяцев 2020 года, управление выделяет следующие:

- нарушение ст. 7.1 КоАП РФ «самовольное занятие земельного участка»;

- нарушение ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ «невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор».

Штрафы за административные правонарушения должны быть оплачены в установленный законом срок (60 дней). Несоблюдение данного срока влечет наложение дополнительного административного штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы.