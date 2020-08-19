Общество

Экобонусы зарабатывают псковские школьники в детских лагерях

В детских оздоровительных лагерях «Стремительный» Печорского района и «Радуга» Гдовского района проходят Дни Чудского озера или Дни экологического просвещения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на прошлой неделе аналогичное мероприятие состоялось в лагере «Солнечный» Печорского района. В нем приняли участие более 50 школьников.

Дни Чудского озера подготовила областная общественная организация «Чудской проект» в рамках проекта ER101 GreenMind («Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье») при поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.

Работу с детьми проводят сотрудники летних лагерей, используя специально разработанную программу. В нее включены экологические игры, квесты и викторины, направленные на знакомство с природой родного края. Младшие школьники пробуют свои силы в настольной игре «Путешествие снетка Буля в Чудском озере» и знакомятся с жизненным циклом этой самой популярной рыбы Чудского озера. Для старшеклассников подготовлены викторины о Псковско-Чудском озере и раздельном сборе мусора, а также квесты на знание принципов экологического потребления и напольная игра «Жизнь без отходов».

Отвечая на вопросы квестов и викторин, играя в экологические игры, школьники зарабатывают экобонусы, которые после завершения мероприятия можно обменять на призы и сувениры. Отметим, что кроме традиционных детских подарков ребятам вручаются настольные игры «Путешествие снетка Буля в Чудском озере», определитель «Птицы Псковской области» и путеводитель «Экологические тропы Псковской области».

Целью проведения Дней Чудского озера является привитие бережного отношения к природе родного края, знакомство с экологическими ценностями Псковской области и Псковско-Чудского озера.

Напомним, программа приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие партнерских отношений между странами в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ. Ранее реализован проект «Зеленые башни», а также проведена реновация детского сада в Порхове.