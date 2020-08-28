Общество

Жителям Плюссы напомнили правила пожарной безопасности

29 августаста сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому району в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Плюсского района осуществлены профилактические мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Так, на территории Плюссы в рамках проведения профилактических операций «Лето», «Отдых» и «Школа» в целях профилактики пожаров и гибели граждан при пожарах проведено мероприятие на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, в рамках которого уделено особое внимание уборке, содержанию, территорий приусадебных участков, участков прилегающих к лесам, сжигания мусора, разведения костров и открытого огня, правилам поведения в лесах и в местах отдыха на берегах водоемов, а также правил пользования (эксплуатации) электро-приборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

Был организован один подворовый (поквартирный) обход, в ходе посещено 20 частных домовладений, 11 квартир. При проведении мероприятий на информационных стендах населенных пунктов и торговых организаций размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном. Также осуществлено распространение листовок, буклетов в почтовые ящики жилых домов и населению. Посещено одно предприятие деревообработки и одно место отдыха на берегу реки Плюсса. Проинструктировано 47 граждан, распространено 50 листовок, посещено 2 многодетные семьи и 2 одиноких престарелых гражданина.