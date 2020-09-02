Общество

Владимир Яников: Высотки только украшают Псков

Высотки только украшают Псков, заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников.

В частности, гость студии отметил, что ему нравится дом на площади Героев-десантников, хотя в свое время его строительство вызвало широкий общественный резонанс из-за превышения по этажности. «Дом мне нравится и, уверен, что гости города тоже с удовольствием на него смотрят. Он мне и не мешает, и нравится. А чем он мешает? - сказал депутат. - Я считаю, что новые здания, красивые, удобные, должны быть. Люди с удовольствием там живут. Почему мы должны обижать псковичей, которые хотят лучше жить?»

Владимир Яников уверен, что «нужно способствовать тому, чтобы в Пскове и старина сохранялась, и строилось комфортное, красивое жилье». «Жизнь меняется, и многие моменты надо просто пересматривать», - резюмировал депутат.