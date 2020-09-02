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Стало известно, сколько может заработать бухгалтер в Пскове

Предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Бухгалтер» в Пскове изучил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, выяснилось, что наиболее востребованы на рынке труда бухгалтеры с высшим образованием и стажем работы от 2 лет.

Конкурентными преимуществами обладают соискатели, имеющие сертификат профессионального бухгалтера и опыт ведения бухгалтерии в полном объеме. Зарплатный максимум для бухгалтера в ритейле составляет 90 тыс. руб. в Москве, 75 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, 50 тыс. руб. в Пскове.

Должностные обязанности бухгалтера:

- ведение одного или нескольких участков бухгалтерского учета;

- работа с первичной документацией;

- проведение актов сверок;

- составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;

- сдача отчетности в налоговые органы и фонды;

- выдача справок сотрудникам;

- подготовка бухгалтерских документов для сдачи в архив;

- подготовка отчетности для руководства компании.

Среднерыночный размер оплаты труда бухгалтера в Пскове составляет 33 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 22 000-25 000 рублей в месяц получают бухгалтеры, которые имеют среднее профессиональное образование (экономическое/финансовое) и опыт работы не менее полугода. Также кандидат должен быть уверенным пользователем Excel, «1С», бухгалтерских программ, справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс». Важным фактором является знание основ бухгалтерского и налогового учета и первичной бухгалтерии.

Опыт работы бухгалтером от 1 года уже позволяет рассчитывать на зарплату в пределах 25 000-28 000 рублей. К соискателю, претендующему на оклад 28 000-40 000 рублей предъявляются следующие требования: высшее образование (экономическое/финансовое), знание систем сдачи электронной отчетности и опыт работы на одном/нескольких участках бухгалтерского учета от 2 лет. Также возможные ожидания - опыт работы в ритейле, знание валютного законодательства.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 40 000-50 000 рублей предполагает наличие у кандидата следующих качеств: опыт ведения нескольких участков бухгалтерского учета, опыт работы бухгалтером/старшим бухгалтером от 3 лет.

Возможные пожелания для подходящего специалиста: знание английского языка на разговорном или свободном уровне, опыт ведения бухгалтерского учета в полном объеме, наличие аттестата профессионального бухгалтера.

Средний возраст соискателя на должность «Бухгалтер» составляет 40 лет, в 97% случаев соискателями являются женщины. Высшее образование имеют 84% из них. В 55% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 10% соискателей готовы к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 4,2 года.