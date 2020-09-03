Общество

Возможные поправки к законопроекту о молодежной политике обсудили члены Молодежного парламента

Члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов обсудили проект федерального закона «О молодежной политике в РФ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания, вместе с активистами предлагаемые законодательные нормы изучил вице-спикер, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко.

«Это долгожданный рамочный проект закона, который на федеральном уровне определяет такие понятия как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения". Это очень важно, потому что законодательно закрепляется статус граждан, относящихся к молодежи», - отметил Виктор Остренко, открывая обсуждение. Парламентарий обратил внимание, что до второго чтения законопроекта в Госдуме, регионы могут представить замечания и предложения, и призвал молодых коллег высказать свою позицию.

«Если бы я был разработчиком закона «О молодежной политике», я бы включил в него все существующие меры поддержки молодежи, которые прописаны в десятках других нормативных актах. В тексте законопроекта всё чётко и структурировано, но, на мой взгляд, не хватает конкретики», - поделился мнением заместитель председателя Молодежного парламента Владлен Небейголова.

Член Молодежного парламента Полина Кушнир также посчитала, что положения законопроекта нуждаются в дополнительном разъяснении: «Я прочитала проект федерального закона, но, если меня попросят рассказать, какие конкретные меры государственной поддержки для молодежи предусмотрены, я не смогу объяснить молодым людям, на что они могут рассчитывать и куда им обращаться».

Председатель Молодежного парламента Юлия Лысова выделила несколько аспектов. По ее мнению, законопроект мог бы содержать отдельную норму о поддержке деятельности молодёжных организаций, созданных при законодательных органах – это повысило бы статус молодёжных парламентов и подчеркнуло общую значимость развития молодежного парламентаризма в стране.

Среди плюсов законопроекта Юлия Лысова отметила единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь» – это лица в возрасте от 14 до 35 лет.

«Единственное, нет ясности: 35 лет включительно или нет», - обратил внимание на некую неопределённость заместитель председателя Молодежного парламента Антон Никулин. С ним согласился и Виктор Остренко: «Чтобы не было двойственности понимания, конкретизировать возрастные параметры необходимо».

По мнению члена Молодежного парламента Владимира Журавлева, закон, определяющий государственную молодежную политику, должен обязательно затрагивать тему образования, в частности, гарантировать талантливым молодым людям возможность бесплатно учиться в высших учебных заведениях, а выпускникам – трудоустраиваться по полученной специальности.

«Нельзя одним федеральным законом объять необъятное – это рамочный документ, который дает основные представления о молодежной политике. Исходя из этого, мы и должны формулировать свои конкретные правки и дополнения», - напомнил вице-спикер Виктор Остренко.

Юлия Лысова предложила правовому комитету Молодежного парламента сформулировать конкретные постатейные изменения на основе высказанных на встрече предложений и замечаний. Подготовленные поправки члены Молодёжного парламента направят депутатам областного Собрания – вопрос о поддержке проекта федерального закона «О молодежной политике в РФ» может быть рассмотрен уже на сентябрьской сессии.