Названы самые эффективные способы для улучшения сна без лекарств

Для быстрого улучшения качества сна без лекарств важно соблюдать режим и поддерживать температуру в спальне на уровне 20–21 градуса. Об этом рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Сергей Козырев.

«Оптимальная продолжительность сна — восемь-девять часов, хотя пожилым людям может требоваться меньше времени для полноценного отдыха. Дневной сон, особенно во второй половине дня, не рекомендован, поскольку он может нарушить естественный ритм ночного сна», — рассказал Козырев.

Он отметил, что ложиться желательно в одно и то же время — в период между 22:00 и 23:00, что связано с ритмом выработки гормонов. Обстановка в спальне также играет важную роль. Ключевые условия — тишина, полная темнота и температура воздуха 20–21 градус. Такая температура не вызывает потоотделения и не заставляет организм тратить ресурсы на обогрев.

«Рекомендуется заблаговременно прекратить значительную зрительную, психоэмоциональную и физическую нагрузку. Не стоит перед сном смотреть телевизор, использовать смартфоны и выполнять физические упражнения», — отметил Козырев.

При соблюдении этих правил улучшение сна становится заметным уже через две недели. В 70–80% случаев такой подход помогает решить проблемы без лекарств. При сохраняющихся трудностях следует обратиться к специалисту, пишет Газета.ru.