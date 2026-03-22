Почему россияне чаще всего увольняются, выяснили аналитики

Чаще всего россияне увольняются, не проработав и года, из-за несоответствия зарплаты и фактических рабочих задач, отношения руководства и отсутствия возможностей карьерного роста, говорится в исследовании платформы Dream Job.

Исследование проводилось на основании анализа более чем 239 тысяч отзывов о работодателях на платформе.

«На фактор оплаты приходится 26% упоминаний среди причин раннего ухода сотрудников. При этом уровень дохода, как правило, обсуждается и фиксируется еще на этапе найма, поэтому разочарование связано не с самой цифрой, а с тем, как она соотносится с реальной нагрузкой, условиями и ожиданиями от роли. Уже на старте важно проговаривать, какие задачи ждут сотрудника и в каком темпе предстоит работать», - приводятся в исследовании слова гендиректора Бориса Курбатова.

Второе место среди причин раннего ухода (24%) занимает фактор руководства - работники оценивают не только уровень дохода, но и насколько условия и отношение со стороны менеджмента «стоят» этих денег.

На третьем месте - карьера и развитие (15%). «Освоившись в компании, сотрудник начинает понимать, как устроена работа у коллег, есть ли движение внутри команды, дают ли ему больше ответственности, и есть ли рост доверия со стороны руководства. Если ничего не меняется, человек делает вывод, что успешной карьеры здесь не будет», - объясняют аналитики.

Также в 11% комментариев упоминается нагрузка и график работы - причиной ухода могут стать переработки, плавающее расписание и высокая интенсивность работы, отмечается в исследовании.

Чаще всего сотрудники уходят, не проработав и года, в сервисных и массовых сегментах. Так, в гостиницах, ресторанах, общепите и кейтеринге доля отзывов, в которых пользователи указывают, что ушли в первые 12 месяцев, достигает 48%, в сфере услуг - 46%, в розничной торговле - 43%, пишут РИА Новости.