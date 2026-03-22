Почему фрукты в марте могут быть невкусными, объяснила врач

Фрукты в марте могут быть невкусными, потому что теряют влагу от длительного хранения, сообщила клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.

«Если фрукт был собран в августе-сентябре, то он хранится в течение четырех-пяти месяцев и, возможно, более, теряет влагу, становится менее сочным, более рыхлым, ватным, менее ароматным и, естественно, менее полезным, поскольку часть витаминов в таком продукте уже давно разрушилась», — сказала она.

Польза от таких фруктов минимальная, но все же есть, так как это природная клетчатка, пектины и минеральные вещества, пишут РИА Новости.