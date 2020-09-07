Более 20 проектов ТОСов Псковской области стали победителями грантового конкурса

Итоги второго регионального конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями, подвели в Псковской области. Комиссия рассмотрела порядка 50 заявок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
Отобран 21 проект, представленный ТОСами Островского, Палкинского, Дновского, Опочецкого, Великолукского, Пыталовского, Себежского, Красногородского, Усвятского районов и Пскова. Их реализация позволит благоустроить общественные территории, внедрить энергосберегающие технологии, провести ремонт в досуговых учреждениях и так далее.
Общий объем грантовых средств, предоставляемых для реализации проектов в рамках второго конкурса инициатив ТОС, составил 2 млн рублей.
Список проектов-победителей
|
|
Наименование проекта
|
1
|
ТОС «В ногу со временем», проект «Из руин в сказку», Островский район
|
2
|
ТОС «Наследие», проект «Пока память жива», Палкинский район
|
3
|
ТОС «Мое село – моя забота», проект «Комфортная зона отдыха» Дновский район
|
4
|
ТОС «Синерецкое», проект «Благоустройство улицы Школьная», Островский район
|
5
|
ТОС «Возрождение», проект «Спорт для всех!», Опочецкий район
|
6
|
ТОС «УЛИЦА Героя», проект «ПАРАД ТОСов» Дновский район
|
7
|
ТОС «Подкова» Проект «Электрификация физкультурно-оздоровительного парка «Подкова», Великолукский район
|
8
|
ТОС «Радуга», проект «Чистая вода», Пыталовский район
|
9
|
ТОС «Дуловка сити», проект «Спортивный интерес», Островский район
|
10
|
ТОС «Островская 12», проект «Счастливое детство», Палкинский район
|
11
|
ТОС «РОС», проект «Веселый двор», Себежский район
|
12
|
ТОС «Открытие», проект «Чистая деревня», Островский район
|
13
|
ТОС «Гаврово-мой край родной», проект «Сбережем электроэнергию нашего села» Дновский район
|
14
|
ТОС «НАБАТ» Проект «ЧИСТОТА = ЗДОРОВЬЕ = ЖИЗНЬ», город Псков
|
15
|
ТОС «Платишино», проект «Окна сельского клуба», Красногородский район
|
16
|
ТОС «Остров-3», проект «Безопасная дорога», Островский район
|
17
|
ТОС «Островская 8», проект «Детская спортивно-оздоровительная площадка Здоровые дети», Палкинский район
|
18
|
ТОС «Парковый», проект «Благоустройство общественной территории», Усвятский район
|
19
|
ТОС «Имени Александра Матросова», проект «В доме мы одна семья, дом наш радует всегда – это Родина моя!», Красногородский район
|
20
|
ТОС «Берега», проект «Ворота памяти», Пыталовский район
|
21
|
ТОС «Майора Доставалова 1», проект «Save the beauty» или цветники нашего двора», город Псков