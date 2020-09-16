Общество

МФЦ Псковской области ведет прием по вопросам внесудебного банкротства

Внесенные изменения в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» наделили МФЦ полномочиями по приему заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Это упрощенная процедура банкротства, которая проводится без участия суда и финансового управляющего, но только при выполнении определенных условий, пояснили в МФЦ Псковской области.

Пояснение по получению консультации и подаче заявления дала директор регионального Многофункционального центра Екатерина Ершова.

При обращении за указанной услугой необходимо понимать различия между судебной и внесудебной процедурами банкротства. Заявителями по внесудебной процедуре являются граждане Российской Федерации, в отношении которых окончены исполнительные производства по взысканию долгов по причине отсутствия имущества, не возбуждены другие аналогичные производства и их финансовые обязательства составляют от 50 000 до 500 000 руб. Все остальные случаи рассматриваются в судебном порядке арбитражным судом.

Необходимо учесть, что в указанный размер долга включаются займы и кредиты (сумма кредита и начисленные проценты за пользование кредитом), алименты, договора поручительства (в том числе, если основной должник, за кого дано поручительство, не допускал пока просрочки), суммы возмещения вреда жизни и здоровью, долги по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет. До обращения в отдел МФЦ необходимо собрать всю информацию по имеющимся долгам и оценить их совокупный размер.

Информацию по налогам можно получить в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, по штрафам - на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, по исполнительны производствам - на сайте Федеральной службы судебных приставов www.fssp.gov.ru. Если доступ к интернет-ресурсам отсутствует, то соответствующие справки можно заказать в МФЦ.

После предварительной оценки критериев гражданин обращается в Многофункциональный центр по месту его жительства или месту пребывания.

Пакет документов включает в себя: документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий полномочия представителя (если заявление подается представителем); документ, подтверждающий место жительства или пребывания гражданина, в случае если указанная информация не содержится в документе, удостоверяющем личность. Также понадобится заполнить список кредиторов по утвержденной форме (скачать форму можно на официальном сайте МФЦ www.mfc.pskov.ru в разделе «Документы»).

Особое внимание обращаем на то, что размер долгов указывается на дату подачи заявления в МФЦ. К пакету документов прикрепляется заявление гражданина о внесудебном банкротстве. Само заявление может быть заполнено в момент подачи документов при помощи специалиста МФЦ или самостоятельно заранее, скачать бланк также можно на официальном сайте МФЦ www.mfc.pskov.ru.

Специалист МФЦ проверит соответствие заявителя установленным критериям и в случае подтверждения такого соответствия в течение 3 рабочих дней включит в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства. Посмотреть, включены ли туда сведения, можно на сайте ЕФРСБ www.fedresurs.ru. С этого момента официально начнется процедура внесудебного банкротства, которая продлится 6 месяцев.

В ходе процедуры гражданин не имеет права совершать сделки по получению займов, кредитов, выдаче поручительств и иные обеспечительные сделки.

Кредитор, указанный в предлагавшемся к заявлению должника списке кредиторов, вправе направить в органы, осуществляющие государственную регистрацию или иной учет запрос о наличии зарегистрированного (учтенного) имущества или имущественных прав гражданина-должника.

Если в течение срока процедуры внесудебного банкротства в собственность гражданина поступит имущество или произойдет иное существенное изменение его имущественного положения, позволяющее полностью или в значительной части исполнить свои обязательства перед кредиторами, гражданин обязан в течение 5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ. Повторное инициирование процедуры внесудебного банкротства возможно будет только через 10 лет после такого прекращения.

Если в течение срока процедуры внесудебного банкротства в отношении гражданина будет введена судебная процедура банкротства, то внесудебная процедура будет прекращена путем внесения МФЦ сведений в ЕФРСБ. Право инициировать судебную процедуру банкротства во время внесудебной имеет кредитор, не указанный в списке кредиторов, прилагавшемся к заявлению о внесудебном банкротстве; указанный в этом списке кредитор, если имеет место указание задолженности перед ним не в полном объеме, существенно влияющем на признание гражданина соответствующим критериям общего размера долга; обнаружение принадлежащих должнику имущества или имущественных прав, подлежащих государственной регистрации или иному учету; наличие вступившего в законную силу решения суда по поданному таким кредитором иску о признании сделки должника недействительной, а также ненаправление должником в МФЦ уведомления об улучшении своего имущественного положения. По этой причине обращаем внимания о необходимости корректного заполнения списка кредиторов.

По истечению 6 месяцев со дня начала процедуры внесудебного банкротства МФЦ включает в ЕФРСБ сведения о ее завершении и с этого момента гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных в заявлении, и задолженность гражданина перед названными им кредиторами признается безнадежной. Освобождение от долгов означает, что по этим долгам невозможно будет принудительное взыскание - пристав не сможет продавать имущество гражданина и банк не сможет списывать деньги со счета. При этом гражданин не освобождается от долгов, не указанных в списке кредиторов, прилагавшемся в заявлению о внесудебном банкротстве; долгов, возникших в период процедуры внесудебного банкротства; от выплат по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью; по заработной плате и выходного пособия; по возмещению морального вреда, по уплате алиментов; по возмещению гражданином умышленных убытков, причиненных им юридическому лицу, участником которого был или членом коллегиальных органов которого являлся; по возмещению вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности. Также гражданин не освобождается от уплаты долгов в случае, если он привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство.

Для граждан, которые не могут по критериям прибегнуть к процедуре внесудебного банкротства, сохраняется возможность пройти процедуру банкротства в обычном порядке, либо попытаться реструктуризовать задолженность по соглашению с банком или другим кредитором.

Возможность подачи заявления по указанной услуги доступно во всех отделах МФЦ Псковской области.

«Первые обращения от граждан поступили сразу 1 сентября после вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. Банкротство нередко наступает не по вине должника: увольнение, болезнь и иная жизненная ситуация. Этой процедуры не стоит бояться. МФЦ желает всем финансового благополучия, но в случае необходимости окажет правовую поддержку и обеспечит доступность процедуры внесудебного банкротства на безвозмездной основе жителям Псковской области исключая необходимость обращения в иные организации» - заключила Екатерина Ершова.