Общество

Студенты великолукской академии переходят на дистанционное обучение

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщается в сообществе образовательного учреждения «ВКонтакте».

«В связи с профилактикой коронавирусной инфекции с 19 сентября по 2 октября студенты очной формы переводятся на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении.

Добавим, в соответствии с приказом ректора вуза Вячеслава Шляхтова, посещать академию профессорско-преподавательскому составу не запрещается, кроме кафедры теории и методики гимнастики. «Но убедительная просьба при наличии возможностей проводить такую работу из дома. Также просьба не посещать академию при плохом самочувствии и признаках респираторных заболеваний. При посещении академии обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Все остальные подразделения академии работают в обычном режиме», - следует из приказа ректора.