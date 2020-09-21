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Общество

Лекарство в короне

21.09.2020 15:15|ПсковКомментариев: 1

Фото: РИА «Новости»

18 сентября, Вести: Инновационный препарат от COVID-19 поступит в российские аптеки уже в понедельник.

19 сентября, квартира обычной псковской пенсионерки: «Раз ты запрещаешь мне делать прививку от коронавируса, значит, я куплю от него лекарство, по телевизору сказали, что в аптеке уже в понедельник можно будет его купить. Ну и что, что 12 тыщ, главное - здоровье!».

21 сентября, Гугл, ссылаясь на ВОЗ: На данный момент специфической вакцины (или лекарственных средств против COVID-19) не существует.

21 сентября, квартира обычной псковской пенсионерки: «Ты бы еще с госдепа ссылку мне показала!»

На крайний случай

Возможна ли объективность, когда речь идет о коронавирусе? Лет через пять, а то и десять - может быть. Сейчас это, наверное, немыслимо: кто-то делает себе на этой теме карьеру, кто-то деньги, кто-то - и то, и другое. Другим остается выбирать, кому верить.

Очередным витком в развитии сюжета COVID-19 стали новости о грядущем поступлении в российские аптеки уникального отечественного препарата «Арепливир». Озвучена была и дата старта продаж - 21 сентября, то бишь сегодня.

Новый препарат от COVID-19 показал свою эффективность в 90% случаев, утверждает разработчик - АО «Биохимик». Как доказали эксперименты, арепливир демонстрирует хорошую результативность даже без участия антибиотиков, а также противовоспалительных препаратов. При этом более вероятно, что лекарство поможет пациентам с легкой и средней формой течения заболевания – лучше всего начать его прием в первые 48 часов лечения.

Действующим веществом арепливира является фавеперавир - он используется в Японии с 2014 года для терапии неподдающихся лечению форм гриппа. Ключевое слово - «неподдающихся»: фавеперавир применяют в крайних случаях. Проблема - в «богатой» побочке. Особенно опасен он для беременных и кормящих матерей. Да и в общей практике безопасность фавипиравира не изучена при длительном использовании. Козленочком, конечно, не станешь, но дальнейших перспектив тебе даже хрустальный шар не покажет.

Неслучайно в Стране Восходящего Солнца фавеперавир нельзя купить в обычной аптеке - только по особому разрешению министерства здравоохранения. Япония передала 80 странам свое средство для проведения клинических испытаний, и Россия первая прошла их успешно. Ранее, до аптечного аперавира, Минздрав России уже зарегистрировал один препарат на основе фавеперавира – авифавир. Как объяснял «Газете.Ru» клинический фармаколог Глеб Пуцман, единственная разница между данными препаратами – это их производитель. По сути эти лекарства являются дженериками, копиями оригинального лекарства.

Цена здоровья

Анонсируя начало продаж арепливира, ТАСС, ссылаясь на гендиректора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева, назвало стоимость препарата - 12320 рублей. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту.

Сумма сразу вызвала волну негодования в соцсетях и телеграм-каналах. Мол, лекарство от COVID-19 создано на основе японских разработок, что позволило сэкономить на необходимых исследованиях и ускорить внедрение средства. Молекула его достаточна проста, благодаря чему от производителя не потребуется вкладывать дополнительные средства в имеющиеся мощности.

Отвечая на многочисленные вопросы, Андрей Младенцев объяснил РИА «Новости», что снизить стоимость они пока не могут. «Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», - пояснил гендиректор.

Загадочные формулировки производителя, отсылающие нас, видимо, к непростой практике госзакупок, дополняют красноречивые комментарии ряда экспертов. Например, фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой. «Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», – отметил специалист.

Псковские врачи-терапевты, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ПЛН в частном порядке, без энтузиазма отнеслись к просьбе поделиться своим мнением о приемлемости подобных ценников. «Это бизнес, - сказал нам один из собеседников. - Компания сама устанавливает расценки на лекарства, это ее коммерческий интерес, а не благотворительность».

Другой врач пояснил, что подобные вопросы можно обсуждать разве что со специалистами псковского COVID-центра - только они ориентируются в методах лечения и препаратах. Обычные терапевты в поликлиниках не смогут проконсультировать пациентов относительно лекарств против коронавируса.

Вместе с тем, он отметил, что цена очень высока. Для сравнения - сульфадимезин, который назначают каждому третьему пациенту, больному гриппом, можно приобрести в аптеках в пределах 100-200 рублей, а в Интернете и того дешевле. «Если бы была 100%-ная гарантия, я бы и за 20 тысяч его взяла, - добавила врач. - Но пока таких гарантий никто не дает. Речь к тому же идет не о профилактике, а о лечении. Тот же грипп лечится индивидуально и только под наблюдением врача. С COVID та же история».

Кроме того, по мнению специалиста, существует ряд рисков, связанных с поступлением арепливира в аптеки. Во-первых, шквал людей, которые занимаются самолечением. Во-вторых, найдутся желающие подзаработать на них - а значит, не исключено, что на рынке появятся подделки - простой мел, который упакуют в красивые коробочки.

Псковский рейд

Конечно, нас заинтересовал вопрос, можно ли приобрести чудо-арепливир в Пскове. В поисках лекарства мы обзвонили несколько сетей. Как объяснили в одной из аптек, завод-производитель изначально предупреждал о том, что за месяц не сможет выпустить необходимое количество препарата. В другой аптеке также сообщили об отсутствии арепливира в ассортименте: этого лекарства попросту нет у поставщика.

Может, нас спасет Интернет? Сначала идем на официальные сайты крупных аптечных сетей. Аптека.ру, 36,6, Будь здоров - поиск лекарства от коронавируса везде выдает отрицательный ответ. Нашли мы препарат только на сайте московской фармацевтической компании Pharmacorp. Стоимость - 19800 рублей (с доставкой в Псков - 20650 рублей). 

К информации о продаже лекарства прилагается инструкция - PDF-документ, проштампованный Минздравом России. Здесь можно найти все необходимые сведения - о всасывании и выведении, о способах и дозах («Препарат АРЕПЛИВИР назначается в условиях стационара), о противопоказаниях. Не могу судить о специализированных данных - я не медик, но как филолога меня удивило, почему в официальном документе Минздрава название препарата в одном месте указывается как арЕпливир, а чуть ниже, когда речь идет о применении при беременности и грудном вскармливании - арИпливир. В СМИ также встречаются различные написания препарата, но в инструкции-то, по идее, должно быть какое-то единообразие?

В процессе поисков вдруг приходит мысль - а как же вездесущие сайты бесплатных объявлений? Среагировали ли они на повышенный спрос населения? Заводим в поисковую строку - и пожалуйста: «Арепливир - купить в Санкт-Петербурге». Продавец Алексей указывает четыре адреса в центре культурной столицы, обещает доставку без выходных, оптом и в розницу. Чуть ниже - пометка: «Не является лекарственным средством».

Интересно, что еще одно активное объявление на аккаунте Алексея - о продаже цифрового пианино. Может быть, житель Петербурга раньше занимался продажей медпрепаратов? В уже неактуальных объявлениях - мобильный телефон, коляска, наушники и стиральная машина... В комментариях его покупателей видим, что Алексей не слишком общителен. «Не всегда могу отвечать ,Писали много , Все мы ,Люди , и много работаю .» - отвечает он на замечание о том, что в отсутствие телефона для связи на сообщения он также не реагирует (пунктуацию автора мы сохранили)...

***

На нашу просьбу дать совет горожанам, желающим приобрести панацею от коронавируса в аптеке, псковский терапевт вздохнула и сказала: «Сколько лет уже мы просим только об одном: дорогие наши, не занимайтесь самолечением! Хотите что-то купить - прежде посоветуйтесь с врачом».

Наверное, стоит оставить специалистам споры об эффективности фавипиравира, авифавира, коронавира, арепливира и иже с ними. А самим - беречь свое здоровье и помнить, что некоторые лекарства бывают хуже болезни.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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