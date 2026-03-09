Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года

Гимн России впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения 9 марта на Паралимпийских играх.

Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Это произошло после победы российской спортсменки Варвары Ворончихиной, которая завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпиаде-2026. Во время церемонии награждения в честь спортсменки исполнили российский гимн.

Победа Варвары Ворончихиной стала первой золотой медалью сборной России на Играх в Италии.

В субботу, 7 марта, Варвара Ворончихина стала первым российским призером Паралимпийских игр в Италии. В скоростном спуске она финиширована с результатом 1 мин. 24,47 сек., завоевав бронзовую медаль.

9 марта Варвара Ворончихина заявила, что посвящает свою победу на Паралимпийских играх в Италии дедушке, который ушел из жизни, пишут «Известия».