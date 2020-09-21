Общество

В Пскове ищут депрессивные территории, которые можно сделать привлекательными

Пятидневный семинар «Ценность городской зелени - чего мы не видим в наших городах?» стартовал 21 сентября в Пскове и Резекне в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014 – 2020 годов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, цель семинара – найти свежие идеи, как благоустроить и приспособить существующие парки и скверы под современную действительность и сделать их притягательными для туристов и местных жителей.

Во время семинара все участники будут поделены на группы, которые будут состоять из экспертов, педагогов, специалистов муниципалитета и студентов. Эта неделя запланирована как совместный процесс обучения и познания, в ходе которого объединятся знания экспертов из разных областей для понимания мировых процессов городского развития в контексте развития Резекне и Пскова. Перед участниками стоит задача проанализировать существующие депрессивные территории в городе Пскове и найти комплекс решений для преобразования их в привлекательные городские пространства.

Семинар организован в очном формате в городе Пскове, а для связи с партнерами из Резекне будет использоваться онлайн платформа.

В результате будут определены две лучших идеи для их презентации представителям власти, научному и бизнес-сообществу и для дальнейшего воплощения в жизнь.