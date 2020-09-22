Общество

Переболевший энцефалитом псковский фермер: За две недели скинул 20 килограммов

«Пару дней полежал, а на третий день не встал». «Уже был готов, всех простил и успокоился». «Две недели промывали капельницами». Фермер из Печорского района Анвар Зуфаров рассказал, как перенес летом энцефалит после укуса клеща, какие последствия он ощущает после выздоровления, а мы выяснили, как обезопасить себя от повторения этого опыта. Нужны полторы тысячи рублей и год времени.

Чудо на чуде

Сыровара Анвара Зуфарова знают далеко за пределами Печорского района. В прошлом году он стал одним из организаторов фестиваля фермерских продуктов «Сыр и пряник». Открывать придуманную им деревню Бебешкино приезжал сам «сыровар всея Руси» Олег Сирота. Этим летом в Бебешкино едва не разыгралась трагедия.

«Я обещал жить в Бебешкино, так что перебрался туда, - рассказывает Анвар. - Живу в лесу, идти к цивилизации нужно через лес полтора километра по дороге, густо заросшей травой. В этом году много клещей из-за спокойной зимы. В прошлом году одного-двух клещей за сезон с себя снял, а в этом - каждый день по пять-семь. По дороге останавливаюсь на каждом пустыре, проверяю, найденных сжигаю».

Так было и в начале июля. Клещ уже успел прицепиться к ноге, но не сильно.

«Аккуратно снял его, - продолжает Анвар, - посмотрел, что никаких следов. Знаю, что у нас всего 5 случаев заражения клещевым энцефалитом на 100 тысяч укусов, поэтому я больше смотрел на симптомы боррелиоза - должно быть круговое покраснение. Не заметил подобного и решил, все нормально».

Через две недели фермер почувствовал сильную головную боль, появилась тошнота. Списал все на перемену погоды и решил отлежаться. На третий день тревогу забили друзья, они нашли Анвара дома в полубессознательном состоянии. Вызвали из Печор скорую помощь, но карета долго не ехала, поэтому в районный центр отвезли хворающего самостоятельно. В приемном покое Анвару измерили температуру, она логично оказалась повышенной. Именно этот факт не позволил врачам госпитализировать больного. Медучреждение в Печорах - чистое по ковиду. Поэтому вызвали бригаду из Пскова и отвезли фермера в областную больницу. Уже в приемном покое Печор он получил первую капельницу.

«В Пскове провели полное обследование организма, в том числе, взяли жидкость из спинного мозга, - вспоминает Анвар Зуфар. - Когда пришли результаты анализов, я уже был на ногах, они только подтвердили правильность предварительного диагноза - клещевой энцефалит менингиальной формы, очень опасный. Врачи сказали, что это чудо на чуде - что я двигаюсь самостоятельно и нет внешних видимых последствий. Я только чувствую постоянную усталость, и появились проблемы с краткосрочной памятью. За две недели в больнице потерял 20 килограммов при достаточном питании. Был полненький, а стал, как смерть, люди меня поначалу боялись. Теперь отъедаюсь. Могли отняться какие-то части тела. У переболевших может не работать шейный отдел позвоночника, голова висит без каркаса. У кого-то руки отказывают».

Клещевой энцефалит разносят 650 видов иксодовых клещей. Они распространены по всему миру, живут в Арктике и на Антарктиде (паразитируя на пингвинах). При энцефалите в самой острой форме вирус проникает в спинной и головной мозг. Приводит к лихорадке, галлюцинациям, нарушению дыхания и сердечной деятельности, параличу мышц. Стойкие нарушения функции головного и спинного мозга могут проявляться спустя несколько месяцев или даже лет после острой стадии заболевания.

Через неделю после выписки. Фермер похудел за время лечения на 20 килограммов.

Анвар Зуфаров ждет результатов повторного анализа. Он должен показать, покинул ли вирус организм. В этом случае фермер останется с иммунитетом и сможет спокойно гулять по своему лесу. Однако иммунитет можно приобрести и менее болезненным и угрожающим здоровью способом: «Прививаться надо, - советует Анвар Зуфаров читателям ПЛН, - врагу не пожелаешь такого, что я пережил».

Платная бесплатная прививка

Прививки делают в доврачебном кабинете поликлиники. За сам укол, как выяснило наше издание, платить ничего не нужно, эта услуга предоставляется по полису ОМС. Другое дело - вакцина.

«Прививки делаются у нас, но вакцина заказывается в «Фармации» на Госпитальной, - рассказала Наталья Фомина, медсестра профотделения филиала №1 (на Кузнецкой) городской поликлиники. - Вакцину нужно покупать, так как эта прививка не входит в национальный календарь».

Аптека ГП «Фармация» на ул. Госпитальной, 3 - единственная, обладающая лицензией на работу с вакциной от клещевого энцефалита. Одна ампула стоит 460 рублей. Таких ампулы нужно заказывать сразу две, так как прививку ставят по схеме: вкололи сегодня, в следующий раз через месяц и далее через год. Вакцину на руки пациенты не получают. После оплаты ампулы доставляют в указанную поликлинику. Через несколько дней можно приходить на укол в доврачебный кабинет.

«Через месяц после второй инъекции вырабатывается иммунитет процентов 70-75, а 100-процентный будет после третьей прививки», - пояснили в аптеке.

Сейчас клещи еще активны, вакцинацию начинают после наступления устойчивых холодов. Период, когда можно поставить прививку длится до весны. Даты двух первых прививок нужно рассчитать таким образом, чтобы вторая состоялась минимум за месяц до начала активности клещей. Этот месяц нужен для выработки тех самых 75% иммунитета. Не тотальная защита, но лучше, чем ничего.

Посмотрим на примере этого года. Зима была теплой, так что первое присасывание клеща к человеку зарегистрировали аж 19 февраля. Значит, второй укол нужно было ставить не позднее 19 января, а первый - 19 декабря.

Важное уточнение: в аптеку за вакциной нужно идти с рецептом от врача. Так что придется для начала посетить терапевта.

По данным Роспотребнадзора, на 10 сентября в Псковской области клещей с себя сняли 2625 человек (788 из них дети), исследовали 1819 клещей - тех, что были помещены в баночку и поставлены в холодильник перед транспортировкой в лабораторию. Таких в области две. Одна в Пскове на Гоголя, 21а, телефон 8 (8112) 66-42-80, вторая находится в Великих Луках, на Тимирязева, 9, телефоны 8 (81153) 7-70-90, 7-19-14, 8-911-364-39-19. Работают обе в будние дни с 9:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 14:00. Анализ на четыре инфекции стоит 1119 рублей.

Проверяют энцефалит (19 случаев в Псковской области за сезон), боррелиоз (126 случаев), амоплазмоз (1 случай), эрлихиоз (24 случая). Три последние инфекции - бактериальные, прививок от них не существует, но зато и вылечить можно антибиотиками. Специалисты говорят, что один клещ может быть заражен сразу несколькими инфекциями и способен передать их за один укус. И лучше бы заранее знать, что переносит кровосос, пока не начались симптомы. А от самого опасного из списка - энцефалита - привиться, как только клещей в лесах сменят белые мухи.

Юлия Магера