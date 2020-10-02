Общество

Рабочую группу по установлению причин госпитализации школьников создали в Великих Луках

Рабочую группу по установлению причин массовой госпитализации учащихся средней общеобразовательной школы №7 создали в Великих Луках под руководством главы города. Об этом сообщил депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уже прошло первое совещание, - отметил он. - Обстоятельства случившегося выясняют также правоохранительные органы, медики. Практическую помощь окажут криминалисты центрального аппарата СК России. Их в Псковскую область направил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин».

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«Самое главное на данный момент - это то, что состояние детей нормализовалось, их самочувствие значительно лучше, - рассказал Александр Козловский. - Уже сейчас готов экспресс-анализ. Отравление не подтвердилось. Будут сделаны более глубокие исследования».

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Парламентарий добавил, что руководство школы находится в постоянном контакте с родителями школьников. «На особом контроле эту ситуацию держат губернатор, глава города и детский омбудсмен», - заключил он.