Общество

Александр Козловский о развитии ТОСов: Чиновники должны больше доверять гражданам

Чиновники должны больше доверять гражданам, поскольку зачастую «советы из жизни» позволяют более эффективно расходовать средства бюджета. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский, комментируя целесообразность внесения изменений в законодательство о развитии территориального общественного самоуправления.

«Если раньше мы не знали, что такое ТОСы и как они могут влиять на нашу жизнь, то сегодня они работают. В России создано уже более 30 тысяч ТОСов, существует их грантовая поддержка внутри регионов. У нас это 10 миллионов рублей, в других больше», - отметил гость студии, вразив уверенность в том, что грантовая поддержка ТОСов в Псковской области будет из года в год расти.

Александр Козловский также напомнил, что «в настоящее время есть законопроект, по которому 5% от бюджета должны формировать за счет такого взаимодействия с гражданами». «В то же время в некоторых развитых странах до 60% бюджета формируется на пожелания граждан. Но эти страны двигались к этому не один год. Поэтому, думаю, начав работать, и мы сможем эту цифру поднять», - заметил депутат.

Также он напомнил о положительной практике участия жителей псковского региона в формировании бюджета. «Уже не раз говорил о положительной практике работы общественных советников главы города Великие Луки, которые непосредственно участвуют в формировании бюджета, и все траты на придомовые территории, которые в него закладыватся, формируется как раз на основании наказов этих советников. Так же формируются и бюджет и в части организации общественных пространств. Это, кстати, происходит в Пскове», - перечислил Александр Козловский, отметив большое внимание к этой теме со стороны главы города Елены Полонской и главы городской администрации Александра Братчикова.

«Это наша жизнь. Чиновники должны больше доверять гражданам. Понимаю, что это для них дополнительная нагрузка, и сразу появляется много советчиков. Но мы все равно должны прислушиваться. Потому что многие советы из жизни позволяют нам более эффективно расходовать средства бюджета, - пояснил парламентарий. - В других регионах эта тема уже развита достаточно глубоко, и на наказах избирателей формируется гораздо более существенная доля бюджета. Думаю, мы к этому тоже скоро придем».