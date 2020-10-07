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Общество

Результаты анализов позволяют выписать великолукских школьников из больницы - Вера Емельянова

07.10.2020 19:19|ПсковКомментариев: 3

Результаты проведенных исследований и анализов позволяют выписать великолукских школьников из медицинского учреждения. Об этом корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, комментируя состояние здоровья госпитализированных великолукских учеников.

Вера Емельянова отметила, что все дети находятся под контролем врачей, проведены необходимые диагностические мероприятия,  взяты необходимые анализы, состояние детей позволяет выписать их из больницы.

«Причина, о которой много говорили окружающие, а именно возможность отравления газами или иными веществам, исключена, поскольку нет оснований считать, что где-то произошло чрезвычайное происшествие. Роспотребнадзор провел исследования воздуха, воды, окружающей среды, и не было обнаружено оснований негативного влияния на здоровье детей с внешней стороны», - отметила Вера Емельянова.  

Заместитель губернатора отметила, что на торжественной линейке было заметно, что дети устали быстрее, чем предполагалось, хотя само мероприятие длилось не более получаса, и «в ходе него не было усложняющих обстановку событий».  

«Но, тем не менее, мальчику стало плохо, у девочки закружилась голова, педагоги стали проявлять инициативу, предупреждая ухудшения здоровья у других детей.  Ребята стали реагировать на такие вопросы, жаловаться на головную боль, усталость ног, головокружение, что и послужило основанием увести их с линейки», - прокомментировала Вера Емельянова.

Она также добавила, что первоначальная информация о состоянии детей была искажена, ни один из детей не терял сознания. По ее словам, это стечение обстоятельств, которые повлекли массовое ухудшение здоровья детей.  

Вера Емельянова отметила, что будут проработаны рекомендации по проведению массовых мероприятий на улице с участием детей.

Напомним, 5 октября учащимся средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках стало плохо во время торжественной линейки. 14 детей были госпитализированы в детскую городскую больницу.

Теги: #великие луки #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Массовая госпитализация школьников в Великих Луках Результаты анализов позволяют выписать великолукских школьников из больницы - Вера Емельянова «Каплей дегтя» назвала детский омбудсмен повышенное внимание к великолукским школьникам Состоялось заседание рабочей группы по выяснению причин госпитализации школьников в Великих Луках Реплика Донецкого: Сенсация, которой не было Великолукских школьников не выпускают из больницы Госпитализированным школьникам не делали прививки накануне линейки в Великих Луках Возбуждено уголовное дело по факту госпитализации школьников с линейки в великолукской школе В Великих Луках проверяются даже маловероятные причины массовой госпитализации детей Власти Великих Лук развеяли миф о реанимации детей из школы №7 Александр Козловский предположил, что сыграло злую шутку в ситуации с великолукскими школьниками Токсикологический анализ крови великолукским школьникам сделают в Пскове В великолукскую больницу поступил еще один ученик школы №7 с жалобами на недомогание В администрации Великих Лук прокомментировали ситуацию с массовой госпитализацией учащихся Рабочую группу по установлению причин госпитализации школьников создали в Великих Луках Бастрыкин направил криминалистов в Псковскую область из-за массовой госпитализации школьников В управлении образования Великих Лук опровергли сразу несколько версий недомогания школьников Хлор в воде не мог стать причиной недомогания школьников в Великих Луках - эксперт Вера Емельянова: Состояние великолукских школьников удовлетворительное Наталия Соколова: Великолукские школьники теряли сознание, испытывали головокружение, слабость и тошноту Следователи выясняют причины обращения школьников за медпомощью в Великих Луках Прокуратура занялась проверкой массовой госпитализации школьников в Великих Луках Николай Козловский: Будет сделано все, чтобы дети были здоровы Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с потерявшими сознание школьниками Названа предварительная причина потери сознания учениками в Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время линейки в Великих Луках
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