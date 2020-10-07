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Результаты анализов позволяют выписать великолукских школьников из больницы - Вера Емельянова

Результаты проведенных исследований и анализов позволяют выписать великолукских школьников из медицинского учреждения. Об этом корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, комментируя состояние здоровья госпитализированных великолукских учеников.

Вера Емельянова отметила, что все дети находятся под контролем врачей, проведены необходимые диагностические мероприятия, взяты необходимые анализы, состояние детей позволяет выписать их из больницы.

«Причина, о которой много говорили окружающие, а именно возможность отравления газами или иными веществам, исключена, поскольку нет оснований считать, что где-то произошло чрезвычайное происшествие. Роспотребнадзор провел исследования воздуха, воды, окружающей среды, и не было обнаружено оснований негативного влияния на здоровье детей с внешней стороны», - отметила Вера Емельянова.

Заместитель губернатора отметила, что на торжественной линейке было заметно, что дети устали быстрее, чем предполагалось, хотя само мероприятие длилось не более получаса, и «в ходе него не было усложняющих обстановку событий».

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«Но, тем не менее, мальчику стало плохо, у девочки закружилась голова, педагоги стали проявлять инициативу, предупреждая ухудшения здоровья у других детей. Ребята стали реагировать на такие вопросы, жаловаться на головную боль, усталость ног, головокружение, что и послужило основанием увести их с линейки», - прокомментировала Вера Емельянова.

Она также добавила, что первоначальная информация о состоянии детей была искажена, ни один из детей не терял сознания. По ее словам, это стечение обстоятельств, которые повлекли массовое ухудшение здоровья детей.

Вера Емельянова отметила, что будут проработаны рекомендации по проведению массовых мероприятий на улице с участием детей.

Напомним, 5 октября учащимся средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках стало плохо во время торжественной линейки. 14 детей были госпитализированы в детскую городскую больницу.