Общество

В Великих Луках врачи выписали восемь госпитализированных школьников

Врачи выписали из детской городской больницы в Великих Луках восемь учащихся средней школы №7 имени Антона Злобина, которым стало плохо во время торжественной линейки 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в приемной главного врача медицинского учреждения.

Линейка в средней школе №7 в Великих Луках 5 октября. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Остальные дети остаются в больнице. Всего в медицинское учреждение отправили 14 школьников. В результате массовой госпитализации детей следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).

Официальная причина госпитализации детей до сих пор не названа.