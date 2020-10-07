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Реплика Донецкого: Сенсация, которой не было

В понедельник, 5 октября, в Псковской области взорвалась настоящая информационная бомба. Телеграм-каналы запустили в онлайн, а федеральные СМИ подхватили и разнесли по городам и весям стремительную новость: на торжественной линейке в великолукской школе №7 потеряли сознание и были срочно госпитализированы 13 школьников. Симптомы: озноб, слабость, тошнота, у кого-то рвота, - свидетельствовали об отравлении.

Линейка в средней школе №7 в Великих Луках 5 октября. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Сенсационный сюжет рос, как дьявольский снежный ком, цепляя одну за другой тревожные подробности: трое в реанимации, остальные - в состоянии средней тяжести, к вечеру в больницу поступил четырнадцатый ребенок. Как? Чем отравились? Сообщалось, что рассматриваются все версии, даже «неправдоподобные». Кто-то уже тупо и мерзко шутил в сети: «Может быть, это «новичок»? На следующий день Следственный комитет России направил в Великие Луки бригаду оперативников. Врачи обещали скорый токсикологический анализ.

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К сегодняшнему дню сенсация сдулась, и стало окончательно понятно, что вся история была, мягко говоря, сильно преувеличена. «А был ли мальчик (то бишь массовая потеря сознания детей на линейке)? Может, мальчика-то и не было?». А что тогда было? По последним данным, ничего особенного. Одной девочке действительно стало плохо. Но ни в какой обморок она не падала. Собственными ногами дошла до машины скорой помощи. Несколько детей пожаловались на самочувствие. Но никакого отравления, судя по всему, тоже не случилось. А как же госпитализация? А вот госпитализация была. По крайней мере, нам об этом сообщили. Но какая-то странная госпитализация. Как реакция педагогов и врачей на жуткую новость. Что называется, «у страха глаза велики», «перестраховались». Раздули сенсацию на пустом месте. На самом деле все хорошо. Вот это явление современности, собственно, и называется англицизмом «фейкньюз». В переводе буквально - «поддельные, ложные новости».

«А как же теперь следователи СК, оперативно посланные самим генералом Бастрыкиным? Им-то что теперь делать? О чем отчеты писать?» - задастся уместным вопросом проницательный радиослушатель. Не знаю, наверное, что-нибудь все-таки раскопают. Зря они, что ли, из столицы в город на Ловати неслись, время и казенные деньги тратили? Это я, понятно, так шучу, хотя на самом деле не до шуток. Кого-то ведь обязательно назначат «ответственным стрелочником». Врачей, администрацию школы? Непонятно только, в чем эти люди виноваты. Что живут в информационную эпоху и невольно стали заложниками несостоявшейся сенсации?

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Тут трудно давать какие-то советы, можно только констатировать факт: мы давно живем в мире, в котором виртуальная повестка дня, вспучившееся медийное пространство определяют реальность, данную нам в ощущениях.

Можно сказать, что медиа управляют действительностью, как бы режиссируют ее, и случай в Великих Луках - тут самый наглядный и показательный пример. Повод к новости абсолютно не соответствует эффекту, который она производит.

«Фейкнюз» - это самопорождающаяся, живущая по своим законам, практически неуправляемая штука. Она возникает (не без участия людей, разумеется), пухнет в геометрической прогрессии, достигает степени абсурда (то есть полного несоответствия фактам) и лопается, как наполненный водой презерватив, сброшенный на мостовую с балкона глупыми озорниками. Хорошо, если никому из случайных прохожих не попало такой «с ног сшибающей» новостью по голове. А если, все-таки, зацепило? Народ-то простой в чем виноват?

Здесь самое время всерьез и подробно говорить о той особой ответственности, которую несут за содержание информации (сообщений, постов) держатели разнообразных новостных ресурсов - тех же телеграм-каналов, анонимных или сотрудничающих с госорганами, официальных и неофициальных сайтов, соцсетей и, разумеется, традиционных медиа, бездумно тиражирующих не проверенные новости. Дело не только в том, что «фейкньюз» зачастую усугубляют, то есть заметно ухудшают, ненормальную психическую атмосферу (нынче и так-то непомерно разогретую КОВИДом и прочими «плохими новостями»). Проблема заключается еще и в том, все мы, потребители таких новостей, оказываемся в искаженной до неузнаваемости реальности, в королевстве кривых зеркал, в дурной прорехе между тем, что случилось на самом деле, и тем, как это представлено в СМИ. Вы хотите жить в бесконечных, поставленных на конвейер, «случаях так называемого вранья»? Я - нет! И стараюсь фильтровать новостной поток. Увы, понимая, что отличать лицо от личины, факт от бреда сегодня как никогда трудно.

Александр Донецкий