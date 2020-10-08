Общество

Все госпитализированные школьники покинут сегодня стены больницы в Великих Луках

Госпитализированные 5 октября в детскую городскую больницу Великих Лук учащиеся средней школы №7 имени Антона Злобина сегодня, 8 октября, покинут стены медицинского учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детской городской больнице Великих Лук.

Всех 14 детей, которым ранее стало плохо на торжественной линейке, выписывают в течение дня. Часть школьников находится в больнице, поскольку их пока не забрали родители, пояснили в медицинском учреждении.

В результате массовой госпитализации детей следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).

Официальная причина госпитализации детей до сих пор не названа.